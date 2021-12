Táctica o estrategia

Dos viejos conocidos ponen todo en el asador como tributo al 2021. Gerard Moreno, Silva y Merino son el reclamo de una tarde espléndida. Aspaldiko partez. Con el permiso de otros grandes jugadores. Los amarillos tratan de volver a la senda de los resultados. Los blanquiazules anhelan la estrella Michelín. Que tarde más bonita en el Reale Arena. Protagonistas... Zabaleta and company.

Superioridad numérica en la medular para los donostiarras. Capoue se multiplicará, pensaba Unai. El Villarreal no rehuye de la posesión, pero le encajan más los centros laterales que ponen a prueba la defensa de la línea y al contacto con adversario. Teniendo a Parejo, en estrategia... kontuz! Primeros minutos de invasión de campo contrario por parte del submarino amarillo. El emparejamiento más interesante bajo mi punto de vista: Janu y Estupiñan. Y no porque se defiendan bien uno a otro. Por cierto, quiero que Januzaj renueve, pero no de momento, le va mejor. Hablan Labaka y Alguacil de alguna compensación, y Emery e Idiakez, permanecen contemplativos los primeros minutos. Veremos hasta cuando...

Corre el minuto 17. Conducción y disparo de Isak. Rulli protagonista. Yéremy Pino, al minuto siguiente, emula al sueco con un disparo cruzado. Ambos equipos se caracterizan por apretar arriba. ¡Qué peligro tienen Gerard y Boulaye Dia a espaldas de la defensa! Por cierto, ¿habíais visto alguna vez un doble remate fallido (Oyarzabal e Isak) en un centro excelente del belga? Últimamente, cuesta meterla. Media hora de partido. Isak coge la bici para liarla parda (me habrá oído). Ocho minutos después, córner. Y entre bloqueo y no me grites que no te veo, cabezazo de Gerard a las mallas. Que importante es el contacto, las orientaciones, la carrera hacia balón y anticipar que cualquier acción a balón parado contra este equipo es capital.

¿Habían visto alguna vez un doble remate fallido tras centro de Januzaj? Últimamente cuesta meterla

Podemos discutir si la expulsión de Mikel es justa o no pero, ¿será posible que la Real siga apretando arriba pese a estar con uno menos desde el 49? Pues sí. Imanol quiere que la música no pare y se decanta por Portu y Barrenetxea. Rupturas al espacio. Defensivamente 4-4-1. Y cuando salía Aritz a apuntalar, magistral Gerard en el 68. Otro saque de esquina con semi-bloqueo. Esto se entrena... y doy fe, que el hondarribiarra y el de Egia lo hacen. De nada sirvió la doble ocasión de Sorloth cuando Chukwueze se aprovechó de una transición para finiquitar el partido. La idea no era despedir así el año, pero esto es fútbol y otro aprendizaje más. Urte berri on guztioi.