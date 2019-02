Equipo Sustituir a Willian José, un 'problema' para Imanol Lunes, 18 febrero 2019, 07:40

Imanol Alguacil deberá sustituir a Willian José ante el Girona el lunes que viene, al ver su quinta cartulina amarilla. El brasileño, desde que el oriotarra aterrizara en el banquillo de Anoeta, ha convertido seis dianas y es uno de los culpables del despegue clasificatorio txuri-urdin. Juanmi, Bautista y Sandro son los candidatos a jugar de 'nueve' en Montilivi. El andaluz ha perdido protagonismo en el once, no juega un partido completo en Liga desde noviembre y su último gol fue en el triunfo ante el Levante (1-3) ese mismo mes. Bautista ha hecho un gol en los once partidos que ha jugado y la opción de Sandro sería la más chocante puesto que el canario con Imanol ha jugado escorado en banda.