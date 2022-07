La suscriptora Idoia Alduncin gana un abono anual de la Real Sociedad

Idoia Alduncin, natural de Andoain, ha sido la suscriptora de este periódico afortunada con dos abonos de la Real Sociedad para la temporada 2022/23. Esta suscriptora podrá disfrutar el 21 de agosto del primer partido que la Real Sociedad jugará en Anoeta ante el Barcelona y que dará inicio a la competición liguera.

Si aún no eres suscriptor de El Diario Vasco On+ puedes adherirte a la oferta de verano que tenemos en la actualidad. Si te suscribes ahora pagarás 9,95€ al trimestre y ahorrarás un 50% ( https://areapersonal.diariovasco.com/suscripcion/val-oferta9-on-3m-cap-20d-dvas.html#vca=suscribete&vso=diariovasco&vmc=on&vli=cdn-ce-masinfo). Esta suscripción a la edición digital ofrece un acceso ilimitado a todo el contenido de la web y la posibilidad de formar parte del Club DV para suscriptores ( https://areapersonal.diariovasco.com/servicios/mi-club.html), que cuenta con numerosas ofertas, descuentos, sorteos, charlas, etc..

Además los suscriptores tienen acceso a newsletters personalizadas en áreas específicas como Economía, Política, Real Sociedad, Actualidad, Planes de Ocio y Series de televisión.