El suscriptor Santiago Buenetxea gana un abono anual de la Real Sociedad Santiago Buenetxea con David García de DV / L. Michelena Este suscriptor de Zarautz ha sido el ganador del sorteo realizado entre quienes se han acogido a la suscripción anual DV San Sebastián Viernes, 13 septiembre 2019, 19:46

Santiago Buenetxea Agoues, natural de Zarautz, ha sido el suscriptor de este periódico afortunado con dos abonos de la Real Sociedad para la temporada 2019/20. En el sorteo participaron tanto los suscriptores de la edición digital de El Diario Vasco que optaron por la modalidad de pago anual como los suscriptores de la edición impresa. Este zarauztarra podrá disfrutar este mismo sábado del primer partido que la Real jugará en Anoeta ante el Atlético de Madrid.

