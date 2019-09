Los suplentes reivindican minutos en Zubieta

Los jugadores suplentes y los no convocados han protagonizado hoy un intenso entrenamiento en el Z2 de Zubieta, mientras que los titulares en Cornellá han realizado su habitual recuperación post-partido en el interior de las instalaciones.

Sobre el césed se han ejercitado once jugadores de campo (Pardo, Sangalli, Januzaj, Le Normand, Zurutuza, Aihen, Guevara, Gorosabel, Isak, Sagnan y Barrenetxea) además de los porteros Andoni Zubiaurre y Álex Remiro.

Conscientes de que esta semana se juegan tres partidos (domingo, jueves, domingo) y que Imanol puede necesitar hacer algún cambio, los once jugadores se han ejercitado a tope, sobre todo en un partidillo final sin tregua donde la presión ha sido constante. En ese partidillo se han enfrentado por un lado Gorosabal, Januzaj, Zurutuza, Saganan y Barrenetxea (con Zubiaurre de portero) y por el otro Aihen, Le Normand, Guevara, Sangalli y Pardo (con Remiro de portero). Se han podido ver buenas internadas de Januzaj por la banda derecha, algunas de ellas finalizadas con auténticos golazos. Y eso a pesar de que el belga no se ha podido despojar en ningún momento del duro marcaje de Aihen. En el partidillo también se ha visto cómo Le Normand le ha ganado la partida a Sagnan en más de una jugada en su particular pugna. En el partidillo no había compañeros de equipo sino rivales en la lucha por los minutos.

En un ejercicio anterior, Gorosabel por la derecha y Aihen por la izquierda han estado lanzando centros tras recibir los pases de Le Normand y Sagnan, mientras el resto de jugadores se turnaban en el remate. Lo más significativo del ejercicio ha sido el golazo de Isak de bolea derecha a centro de Gorosabel y una chilena de Januzaj que se ha ido ligeramente por encima del larguero.