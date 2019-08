Real Sociedad La Supercopa, otra oportunidad para revivir la gloria de un título G. L. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 2 agosto 2019, 07:51

Además de sortearse el calendario, ayer se dio a conocer que la Primera División femenina pasará a llamarse la Primera Iberdrola, y que traerá consigo novedades, como la presencia del nombre de las jugadoras en los dorsales, la incorporación del cuarto árbitro y la puesta en marcha de la Supercopa de España. Esta nueva competición ilusiona especialmente a la Real Sociedad, vigente campeona de Copa, que tendrá una nueva oportunidad para revivir la gloria de un título.

La Federación no ha concretado ni las fechas, ni el formato de la Supercopa, que volverá a medir a las txuri-urdin al Atlético de Madrid en la revancha de la histórica final de Copa de Granada, siempre y cuando no se opte, como en el caso de los chicos, por una final four. Significa, en cualquier caso, un gran aliciente.

Por otra parte, los 16 clubes de la máxima categoría estarán obligados a contar con equipos en al menos tres categorías de fútbol base, para potenciar la cantera.