Sucedió lo que todo el mundo temía

Dos equipos con propuestas e intenciones obscenas ante portería rival que por circunstancias se han manejado más desde la cautela que desde el atrevimiento. El Valladolid, más hospitalario en este mercado de invierno, supo adaptarse a un contexto de partido más propicio para la incertidumbre. Los txuri-urdin, plagados de bajas en efectivos, adolecieron de claridad en un partido para acercarse a los colosos en presupuesto. Y es que atreverse a seguir en combate a veces no es fácil. Los vallisoletanos eran el tercer peor equipo fuera de casa, algo que costaba creer, y aun y todo seguro que piensan más en los merecimientos que en lo obtenido hasta ahora. Los donostiarras, con una propuesta ofensiva anclada en un Kubo que partía desde izquierda para combinar y disparar a puerta. Poco más.

Releyendo el partido da la sensación de que se habían intercambiado las camisetas; los blanquivioletas eran los que no permitían ningún tipo de transición, muy concentrados en las vigilancias. Muy enfocados en la presión a pares de los de Pacheta, los txuri-urdin fueron incapaces de encontrar el jugador libre tanto por dentro como por fuera. No me disgustó para nada el planteamiento de Barrenetxea como lateral, algo que habría que tener en cuenta de cara a futuro. Claro que después de interpretar alguna modificación al respecto y, una vez visto todo el mundo es listo, a mi me gustaba más la idea de utilizar a Zubimendi en esa posición tipo Lahm o Kimich. Esto ya lo hablé en su día con un antiguo entrenador del Sanse. No me hizo caso, por cierto. Normal, cada uno tenemos una manera de ver y entender. Y sobre todo, que cuando te juegas cositas, es más fácil hablar de lo que yo haría en nombre de otra persona.

Cabe destacar que ambos entrenadores son grandes gurús dentro del vestuario y en el 'face to face'. De momento, sale ganando José Rojo Martín. Muestra de la identidad de ambos es el fiel reflejo de cómo hablan sus jugadores de ellos. Grandes. Entre tanto, corrían ya minutos de la segunda parte cuando el plan de los foraneos era más encontrar alguna contra que pudiera acercarles a la gloria. La Real, por el contrario, dominaba la pelota en campo rival y tras robo trataban de buscar la verticalidad. Era su arma más peligrosa. Los números atestiguaban que la Real estaba más cerca de portería rival pero como este deporte no es exclusivamente matemático sucedía lo que todo el mundo se temía. Zarpazo de Larin que como ocurre habitualmente en estas circunstancias no sabe ni con qué la mete. Podemos pensar en una oportunidad perdida, sin duda, pero hay un entrenador: el de las 100 frases al pie que recomiendo leer y que dice; «aunque pensemos que está todo inventado, el fútbol seguirá generando contextos de aprendizaje».