A Christian Ilzer le recordaron una y otra vez que su equipo llega a Anoeta después de perder cuatro partidos seguidos, seis de los últimos siete, pero se mostró convencido de que esta racha de malos resultados «no va a influir en nada» en el partido de este jueves. «Vamos a poder hacer un buen partido en un magnífico estadio como éste», advirtió.

El entrenador del Sturm Graz confesó que tiene muy analizada a la Real y que le gusta. «He visto muchos partidos de la Real previamente al duelo en Austria y también he visto el último derbi. He analizado de forma muy intensa al equipo. Tiene individualidades extraordinarias. El equipo tiene una calidad indiscutible. Lo que más me llama la atención es en los duelos. Todo el equipo tiene una energía especial en los duelos importantes. Eso queda demostrado al estar por encima del Real Madrid y el Barcelona en la Liga».

Ante este escenario adelantó que su equipo quizás no será tan agresivo pero que no se va a meter atrás. «Nosotros incidimos en la parte ofensiva, pero no rechazamos otras posibilidades. Si ejercemos una presión con menos intensidad y apostamos por ser un bloque más compacto, vemos que también somos competitivos, así que igual podemos ir por ahí, En mi cabeza, el partido perfecto, es no ser defensivos a ultranza. Tendremos en cuenta la trayectoria tan notable de la Real para emplear nuestros mejores recursos. Tiraremos del fondo de armario para ir por el mismo camino que hemos trazado. Ser defensivos nos ha llevado a éxitos en el pasado pero creo que debemos ser verticales sabiendo la calidad que tiene el rival».

Eso significa ser «proactivos. Queremos ser un equipo que juegue rápido y que domine. Hace dos semanas estuvimos cerca de arrancar un punto a la Real. Ahora sí sabemos dónde estamos y estamos en disposición de jugar ante equipos importantes como la Real».

Se le insistió en qué planteará el equipo. «Estamos hablando de defender pero sin dejar de mirar la portería. Tenemos muchos instrumentos y podemos dar la sorpresa. Demostraremos que tenemos personalidad».

Confesó que ha reflexionado «muchísimo en esta crisis de resultados. He analizado muchas cosas. Tengo una especie de programa en mi cabeza y reflexiono sobre las pautas a mejorar. Hay que encontrar el equilibrio».

Para él no hay mejor escenario que Anoeta para intentarlo. «Es un estadio magnífico. Apreciamos mucho poder estar aquí. No todos los días tenemos la oportunidad de jugar en un estadio como éste».