La sorpresa de Imanol al socio número 1 de la Real Sociedad por su cumpleaños

«¡Qué alegría verte en mi casa!». José Juan Ramos se llevó una de las mayores sorpresas de su vida el martes pasado en el día de su 95 cumpleaños. Este donostiarra socio número 1 de la Real Sociedad recibió la inesperada visita de Imanol Alguacil, que quiso acercarse hasta su domicilio para felicitarle en persona y departir con él unos minutos en clave txuri-urdin.

«Llevo 85 años de socio y sigo viendo los partidos», le comentó José Juan a Imanol, al que le enseñó también su carné de abonado. «Me he recorrido todas las localidades de Atocha», reconoció e indicó que su asiento se encuentra ahora en la tribuna principal del Real Arena. No es el primer homenaje que recibe por parte de la entidad blanquiazul. De hecho, mostró la camiseta que le regaló Xabi Prieto en su última temporada.

En esta ocasión fue Imanol quien le obsequió con la zamarra actual personalizada con su nombre y el dorsal número 1. José Juan no dudó en besarla inmediatamente. Este veterano seguidor blanquiazul no dudó en elogiar el trabajo del técnico en estos últimos años: «Nadie lo hace mejor que tú».

Además, bromeó con la trayectoria del equipo esta temporada. «Este año os perdono que quedéis donde estáis, pero el año que viene no. Vamos a dejarles a nuestros hermanos del oeste que disfruten una mijita y el año que viene volvemos nosotros», apuntó entre risas.

«Tengo recuerdos muy bonitos y muy malos. De llorar y todo por perder un partido. Menos mal que ahora lo lleváis bastante bien, si no un día voy y os la armo. No me déis disgustos», señaló José Juan con guasa después de rememorar las amistades que entabló con antiguos jugadores de la Real como Aldonza o Bagur. «Puedes escribir un libro», le replicó Imanol con una sonrisa.

«Hoy no vas a dormir de la emoción», le avisó su mujer Mari Carmen. «Pues ya dormiré mañana», le contestó José Juan. Imanol se despidió deseándole felicitar el año que viene. «Aquí tienes a un amigo», dijo por último José Juan.