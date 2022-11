Un soplo de aire fresco cuando más falta hace

Entre que unos salen de lesión y otros han sido dosificados en los últimos días, Imanol podrá contar este miércoles en el Pizjuán con varios jugadores que pueden aportar un soplo fresco al equipo cuando más lo necesita. El del miércoles es el tercer partido de máxima exigencia en siete días y culmina un ciclo de doce encuentros en 39 (el partido de Copa del domingo debería permitir rotaciones masivas). No obstante, el final de algunos tiempos de baja y la buena gestión del vestuario hacen que el panorama no sea tan dramático como sugiere el calendario.

Kubo, que no juega desde el 27 de octubre, y Silva, apartado de los terrenos desde una semana antes, estarán disponibles este miércoles. Otra cosa es que encajen en la ecuación técnica del míster. Imanol explicó el domingo que los dos estaban como para saltar al terreno de juego y que si no lo hicieron fue porque el equipo, con diez, requería otro tipo de recursos.

La entrada del japonés permitiría dar descanso a alguno de los de arriba –Sorloth solo ha dejado de jugar cinco minutos contra el Betis y ocho contra el United–, ya sea con el habitual esquema o con un 4-3-3 colocándose en banda. En cuanto a Silva, su irrupción permitiría reconfigurar –según conveniencia– una medular bien nutrida con futbolistas polivalentes. El suyo no es solo un soplo de aire fresco. Más bien un vendaval favorable que mejora el rendimiento de los compañeros.

Imanol podría recuperar, por tanto, a dos futbolistas diferenciales para el Pizjuán, pero no son los únicos liberados del castigo físico de los últimos días que pueden hacer este martes su aportación. Álex Sola está de vuelta tras arrastrar problemas de rodilla durante las últimas semanas. No juega desde el 9 de octubre pero el domingo Imanol le puso a calentar por si le necesitaba en el campo, lo que denota que está en condiciones.

Situación actual de la plantilla Salen de lesión

Kubo. No juega desde el 27 de octubre, cuando se le salió el hombro contra el Omonia.

Silva. De baja desde la derrota de Valladolid del día 22 de octubre con una lesión en el músculo recto femoral derecho.

Sola. Fue titular contra el Villarreal el 9 de octubre, luego arrastró problemas de rodilla.

Titulares dosificados

Gorosabel. Descansó la primera parte el domingo y jugó 58 minutos contra el United.

Pacheco. Saltó en la segunda parte contra el Valencia.

Brais. Jugó solo la primera parte el domingo.

Carlos Fernández. Sumó 45 minutos contra el Valencia.

Revulsivos

Guevara. Disputó 15 minutos el domingo y 20 contra el United.

Illarramendi. Acumula 45 minutos la última semana.

Magunazelaia. Jugó 10 minutos contra el United y 45 contra el Valencia.

Marín. Sumó 58 minutos el jueves contra el Manchester.

Robert Navarro. Saltó en el minuto 58 contra el United.

Turrientes. No ha participado en los tres últimos partidos.

Karrikaburu Su última irrupción fueron 5 minutos contra el Betis el 30 de octubre.

Otros cuatro jugadores susceptibles de entrar en el once titular de esta plantilla viajan este martes a Sevilla tras haberse tomado un respiro el domingo. Gorosabel solo jugó la segunda parte contra el Valencia, igual que Pacheco, mientras que Brais y Carlos Fernández disputaron únicamente los 45 minutos iniciales. Los dos primeros apuntan a ser titulares en la defensa, Brais tiene todos los boletos para ocupar uno de los lados del rombo y Carlos puede acreditar al menos un puntito más de frescura que Sorloth si puede ser un factor decisivo para el staff.

Pero no acaba ahí el puzzle de alternativas para confeccionar la alineación de Sevilla. Imanol puede presumir de tener un grupo de futbolistas revulsivos que le han respondido cuando han tenido la oportunidad. Pablo Marin y Jon Magunazelaia han sido los dos últimos potrillos en emerger. El riojano no jugó contra el Valencia y el eibartarra entró en la segunda parte. En su punto de trayectoria deportiva no hay cansancio. Guevara e Illarramendi tampoco tienen excusa de fatiga. Navarro y Karrikaburu aguardan su turno.