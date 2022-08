Sonrisas, abrazos y una baja segura para Cádiz

El sol luce en Zubieta y el ambiente es sano. Lógico, la Liga está de vuelta y la Real Sociedad 22/23 echa a andar el domingo en el Nuevo Mirandilla de Cádiz. Los pupilos de Imanol han realizado esta mañana el penúltimo entrenamiento antes del debut, con 15 minutos abiertos para los medios de comunicación. El oriotarra se ha ejercitado con 26 jugadores, tres de ellos porteros, y tendrá que realizar dos descartes del filial además de Marrero para completar una convocatoria de 23 en la que no estará Álex Sola, baja segura para el domingo por unas molestias en el muslo izquierdo.

Sin entrenar durante toda la semana desde que cayera lesionado durante el calentamiento del amistoso ante el Eibar, es el único lesionado del primer equipo junto a Mikel Oyarzabal. Si bien la pretemporada pasada fue accidentada con la lesión de Carlos Fernández y otras molestias musculares, está preparación ha respetado prácticamente a toda la plantilla.

En Zubieta abundaron los abrazos, los saludos y las bromas. Pocos ingredientes mejores para sumar los tres primeros puntos del campeonato. David Casamichana cogió el mando del grupo para realizar ejercicios de calentamiento antes de pasar a tocar balón. Los habituales saltos con vallas para ejercitar las piernas dieron cierta pereza a algunos futbolistas, pero es lo que toca para prevenir lesiones. Llegaron más risas en los rondos, después de que Illarramendi hiciera varios caños seguidos a Gorosabel.

El capitán está en perfecto estado de revista y espera la oportunidad del míster para ser titular en Cádiz, consciente de que la competencia en la medular es feroz. De ahí pasaron a un espacio más amplio para incrementar la velocidad, cuando se pasaron los reglamentarios 15 minutos para la prensa.

Así, Imanol tendrá que hacer dos descartes del filial además de Marrero. Urko, Ander Martín y Karrikaburu, dos de ellos, se quedarán sin subirse al avión rumbo a Cádiz. No caben todos y solo será un potrillo del Sanse quien complete la convocatoria. Tampoco Olasagasti, que lleva varios días ejercitándose con el Sanse y no con el primer equipo. Así, Gorosabel se postula como lateral derecho titular con Aritz en la recámara y no llamará a Carbonell o Rupérez, laterales derechos del Sanse. La Liga y la Real están de vuelta.