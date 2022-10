Solo faltaba Raphael

Dijo Imanol que los titulares no se querían perder el partido ante el Sheriff por mucho que pidiera a gritos hacer muchos cambios. Los hubo y los menos habituales estuvieron en un buen tono como Guevara, Turrientes o Carlos Fernández. Muy buenas noticias las que dejó el sevillano, que volvía a ser titular 539 días después. Activo, sin arrugarse, valiente y buscando puerta. Pegó un palo y mereció marcar. Buenas noticias llegaban también desde Old Trafford, donde el acoso del United al Omonia fue estéril hasta que McTominay marcó en la prolongación. Si no llega a ganar, hubiera sido una noche para descorchar champán. Nos vale con la gran noche de Raphael porque todo salió de maravilla.

La Real sigue primera de grupo y le quedan dos encuentros para certificar esa posición. Si gana al Omonia el jueves 27 le bastará con un empate en el partido final ante el Manchester United en casa. Por cierto, que ya se empieza a hablar de ese choque del 3 de noviembre, que la afición lo tiene ya apuntado en rojo, donde la Real puede poner el broche de oro a su liguilla. Mirando de reojo la Champions y que en tercera posición están equipos como la Juventus, el Barcelona, Ajax, Milan o Sporting de Lisboa, acabar en primera posición sería un regalazo.

La fortaleza Kristiansen

Si les hablo de la fortaleza Kristiansen en Trondheim, Noruega, no les sonará mucho. Aunque si acompañaron a la Real en aquel viaje de noviembre de 2017 puede que se dieran una vuelta por ahí. Cerca de ese castillo con forma de arsenal de armas hay un cañón pintado de rojo. Por eso se explica la potencia que tiene Alexander Sorloth en su pierna izquierda. Seguro que de niño, antes se paseaba por la fortaleza jugando con la nieve. Sorloth empleó una suerte que la Real no suele explotar, pero que dejó claro que se puede emplear. Sobretodo con los millones de vatios que debe tener el cuádriceps izquierdo del delantero escandinavo. Quinto gol de la temporada y si los tantos dan confianza, la moral de Sorloth está por lo menos en el tupé de sus 1,95 de estatura.

Se gustó la Real ante un rival menor que quiso ser demasiado expeditivo desde el inicio y por su atrevimiento se quedó con un jugador menos. Tres goles, dos palos, tres paradas buenas y media docena de 'uys'. El arsenal ofensivo de la Real le pone con +7 en el averaje, cuatro goles más que el Manchester. Que todo cuenta. El mundo al revés, se rota en Europa League y ahora a Vigo a seguir con la buena racha. Siete triunfos en los ocho últimos partidos.

✓ Lo mejor:

Carlos Fernández: 539 días desde que Carlos Fernández no jugaba un partido de titular conla Real. Gran noticia

✗ Lo peor:

Prolongación: A dos minutos se quedó de sacar cinco puntos de ventaja al United, que venció en el 93 al Omonia

👏 El aplauso:

Brais Méndez: Dos controles al inicio con una clase descomunal y un tiro al palo que merecía entrar

🔎 El detalle:

El último gol que marcó Diego Rico fue con el Leganés, en la despedida de Prieto y Carlos Martínez

🎤 Se va a hablar de:

El 3 de noviembre: El Manchester United visita Anoeta en el último partido de la liguilla, marcado en rojo por toda la afición