Sola 'hará la mili' en el Numancia La cesión del lateral donostiarra, que también ha renovado hasta 2023, invita a pensar que Gorosabel no saldrá E. P. SAN SEBASTIÁN. Jueves, 15 agosto 2019, 08:24

Álex Sola jugará este curso en calidad de cedido y sin opción de compra en el Numancia de Segunda División. El acuerdo entre ambos clubes se hizo oficial ayer, y prueba de la confianza que hay en la secretaría técnica de la entidad txuri-urdin en las aptitudes del lateral derecho donostiarra es la extensión de su contrato hasta 2023, que también se hizo pública ayer.

La salida de Sola rumbo a Los Pajaritos es un paso más en la carrera de este prometedor jugador de banda que destaca por su potencia en carrera, su agresividad en el uno contra uno, y su calidad con el balón en los pies. La categoría de plata podría ser el trampolín definitivo del canterano para dar el salto al primer equipo en un futuro cercano.

En Soria no estará solo, ya que se unirá al nutrido grupo de exrealistas que ya está asentado allí, compuesto por Borja Viguera, Héctor Hernández, Alain Oyarzun y Alejandro 'Kako' Sanz. Del fútbol vasco también aparece Guillermo Fernández, ex del Athletic.

El jugador, presentado ayer como nuevo zaguero rojillo tras completar su primer entrenamiento lejos de Donostia, destacó que «en cuanto se me planteó la posibilidad de jugar en el Numancia, no me lo pensé. Es un paso adelante en mi carrera y ahora solo deseo poder aprovechar la oportunidad».

Un escudero para Zaldua

En este sentido, la cesión del donostiarra allana el camino de Andoni Gorosabel para continuar un año más en el primer equipo. El defensa arrasatearra, que debutó con los mayores en el curso 17/18, parte en teoría como suplente en un puesto en el que va a jugar Joseba Zaldua e incluso Aritz Elustondo.