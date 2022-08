El socio de la Real podrá vender su asiento al club y abaratar su abono

La Real Sociedad sigue propulsando iniciativas para mejorar la experiencia del socio txuri-urdin. Desde hoy mismo cada socio de la Real podrá vender al club su asiento en caso de que no vaya a asistir a determinado partido con el objetivo de que el Reale Arena presente siempre la mejor imagen posible. Así, desde la web de la Real y tras unos sencillos pasos el socio podrá ceder su localidad al club para que su entrada se ponga a la venta, del modo que el abonado podrá recuperar parte del abono si dicha entrada es adjudicada a cualquier otro usuario. Esta medida solo está incluida en partidos de Liga y Copa, los de Europa League quedan exentos.

Así, y dependiendo la zona del estadio en la que esté ubicado su carnet, el socio de la Real ingresará el 40% del precio de la entrada si el club consigue venderla. Es decir, pongamos que una entrada en su zona cuesta 50 euros, el abonado de la Real recuperaría 20 euros, los mismos que el club, mientras que el 20% restante se destinará a gastos de gestión. El precio que se recupera también puede variar dependiendo de si el comprador es un adulto o un niño.

En caso de que algún txuri-urdin decida ceder su asiento al club, la Real colocará a la venta el abono hasta tres horas antes del encuentro y, si no consigue colocar la entrada, el carnet se pondrá a la venta también en taquilla con los mismos requisitos. El socio de la Real podrá retirar en cualquier momento su cesión, si bien una vez la entrada es vendida no hay paso atrás y el socio no podría entrar al estadio en dicho partido. Si por un casual se arrepiente y la entrada no ha sido adjudicada todavía, sí que existe la posibilidad de retirar la petición para poder acceder al Reale Arena.

Como es lógico, no se puede ceder el carnet a un familiar y a su vez vender el asiento al club, si bien se pueden cancelar ambas cesiones, todas ellas tres horas antes del comienzo del partido. A diferencia de cesiones a familiares o amigos, el vender tu asiento no computa como asistencia al encuentro y se perderán ciertos derechos que otorga el programa Realzale. Todo lo recaudado durante el año el socio lo tendrá ingresado en el mes de enero, mes en el que se pagan las cuotas.

Esta iniciativa se podrá disfrutar en el primer partido del Reale Arena, el encuentro ante el FC Barcelona. El club entiende que ni siquiera el 10% de los socios utilizarán esta iniciativa, toda vez que se entiende que la afición de la Real es fiel a su equipo tal y como constanta el 90% de asistencia durante la pasada temporada. En ningún caso se espera que ocurran hechos como los del Barcelona en Europa League, donde más de 25.000 alemanes poblaron las gradas para animar al Frankfurt.

37.854 socios y más de 620 personas en espera

La Real también ha dado a conocer que ahora mismo tiene 37.854 socios y que ahí se ha parado la cifra, toda vez que no quedan más asientos libres en el Reale Arena. Del mismo modo, también hay más de 620 personas a la espera con intención de acerse socio, cifra que se incrementa a diario debido a la gran demanda.

Del mismo modo, la Real también confirma que está en sus planes incrementar el aforo del Reale Arena en caso de que la Candidatura Ibérica gane el poder hacer el Mundial 2030 y que el estadio sea elegida como una de las once sedes. Ni mucho menos sería algo inminente, ni tampoco se estudia ampliar el aforo del Reale Arena fuera de dicho escenario mundialista.