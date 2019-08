Una sobrecarga hace parar de nuevo a Illarramendi

Asier Illarramendi no participó ayer en el entrenamiento diseñado para los jugadores que no estaban convocados para el partido de ayer en Irun. La sesión contó con la presencia de los porteros Gerónimo Rulli y Andoni Zubiaurre, y los jugadores de campo Zaldua, Zurutuza y Willian José. Álex Sola también estuvo con ellos, demostrando que sigue dando pasos adelante en su recuperación.

El de Mutriku no saltó al campo con el resto de sus compañeros, y no lo hizo por una nueva sobrecarga muscular que le ha hecho parar otra vez. Los problemas físicos derivados de la lesión que sufrió en febrero en Mestalla siguen siendo un dolor de cabeza para el capitán de la nave realista, que ya admitió en una entrevista concedida a este periódico tras el partido ante el Millwall en el césped de The Den que iba «a jugar con molestias, aunque tendré que aprender a convivir con ello».

En las últimas semanas ha estado participando en los entrenamientos con un peto blanco y a menor intensidad que el resto, sin entrar en disputas físicas y forzando lo justo y necesario. Su presencia en el amistoso de hoy en Berazubi ante el Eibar está en el aire.

Navas, a la espera

Por otra parte, la salida de Raúl Navas dirección a El Sadar sigue a la espera de desbloquearse. El central andaluz, que estuvo ayer en las gradas de Stadium Gal viendo el amistoso, es el hombre elegido por Jagoba Arrasate para reforzar la defensa de Osasuna junto a Roncaglia.