Simeone echa mano de Morata y Savic antes del último entrenamiento del Atlético de Madrid

Malas noticias para la Real pese a que el Atlético de Madrid seguirá teniendo bajas importantísimas. El Cholo Simeone recuperó este viernes a Álvaro Morata y Stefan Savic. Ambos pasan de estar descartados como se decía desde Madrid a ser duda. El delantero sufría un esguince cervical mientras que el montenegrino lleva varias semanas con una fractura en el pie. Parece pronto para que ambos puedan entrar directamente al once, aunque Simeone sí que podría echar mano de ellos para completar la convocatoria.

Los que parecen descartados, sobre todo porque no han entrenado durante toda la semana, son Oblak, Reinildo, Llorente, Lemar y Memphis Depay. La baja del lateral está confirmada puesto que sufre una rotura del cruzado mientras que Simeone lamenta la ausencia de Oblak, que ha vuelto a recuperar su mejor nivel y gana partidos. Es esloveno es una pieza capital y durante las últimas semanas le está sustituyendo Grvic, que claramente baja el nivel respecto a Oblak. El croata ha disputado once partidos esta temporada como colchonero, aunque ha jugado las últimas seis jornadas como titular. En estos últimos choques ha recibido ocho goles, tres en el encuentro ante el Espanyol cuando el Atlético vencía 0-3. Salvo sorpresa, el técnico argentino no podrá recuperar a ninguno de los cinco.

Griezmann, el temido

Antoine Griezmann se vuelve a cruzar en el camino de la Real. El canterano txuri-urdin está cuajando una temporada sobresaliente y es de los pocos jugadores colchoneros que han estado por encima del nivel real del Atlético de Madrid. Jugando mucho más retrasado que otras temporadas, ha seguido marcando las diferencias produciendo goles, bien sea marcándolos él mismo o regalando pases a sus compañeros. El de Macon se verá las caras hoy con la Real por vigésima vez mientras que de momento ha sido capaz de marcar seis goles. Esperemos que la cifra no aumente.