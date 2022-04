Dos partidos de sanción para David Silva

No ha habido sorpresas ni indulto. David Silva ha sido sancionado con dos partidos después de supuestamente decirle al colegiado del Real Sociedad - Betis, Díaz de Mera, «vete a la mierda». Competición ha aplicado la mínima sanción posible al canario dentro del artículo 117 del Código Disciplinario 'Actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros'. Así las cosas, David Silva se pierde los dos siguientes partidos, el de este jueves ante el F.C. Barcelona y el del domingo 1 de mayo ante el Rayo Vallecano.

Es lo que dicta Competición en la recién publicada sanción. «Suspender por 2 partidos a D. David Josue Jimenez Silva, en virtud del artículo/s 117 del Código Disciplinario». Además, sobre la Real recae una multa de 700 euros y de 600 euros al infractor en aplicación del artículo 52.

Del mismo modo, el Comité de Competición no ha aceptado el recurso realizado por la Real Sociedad. «Vistas las alegaciones y la prueba videográfica aportada por la Real Sociedad de Futbol, no ha quedado probado que la expresión utilizada por el jugador no tuviese al colegiado como destinatario, por lo que, en opinión de este órgano disciplinario, la misma debe quedar incardinada en el artículo 117 del mismo Código».

El vídeo de la expulsión:

La Real Sociedad puede ahora recurrir al Comité de Apelación o incluso pedir la cautelar para que David Silva pueda jugar ante el Barcelona dado el poco tiempo que resta para el partido, aunque fuentes del club entienden que en caso de que se recurriese la probabilidad de que el canario juegue ante el conjunto de Xavi es mínima.