Sigue el Real Sociedad - Omonia Nicosia con los comentaristas de El Diario Vasco

19:13 Muy atrás metidos los chipriotas. Pocas líneas de pase hacia delante. Achican mucho los visitantes. 19:10Antxon Blanco La aportación de los laterales va a resultar clave para abrir esa barrera de cinco defensas chipriotas. Sola, muy activo en los últimos minutos. Espero a un Rico con más acierto y menos descontrol. 19:09 Muy buen centro de Merino que remata mal Aritz y la manda fuera. El balón del navarro era muy bueno. 19:09Gaizka Lasa Se agradece el largo recorrido de Sola, incisivo por banda 19:08 Primero 20 minutos de juego y pocas oportunidades. La más clara la de Brais en los primeros minutos de juego. 19:07 Posible penalti sobre Sola que no aprecia el árbitro. El defensa del Omonia mete el pie sobre el pie derecho del lateral, pero para el colegiado no es suficiente.

19:07 Álvaro Vicente Muy activo Illarramendi. Ayuda a sacar el balón desde la posición de lateral izquierdo, ofrece una salida en el centro del campo y acaba pisando área.

19:04 Minutos de pocas llegadas. El Omonia aprieta bien en el centro del campo. Replegados atrás y con las líneas muy juntas. 19:04Gaizka Lasa La Real necesita meter más ritmo al partido. Mientras el rival no acuse más el cansancio, llegará bien a la presión, como lo está haciendo hasta ahora 19:03 Le está costando ahora a la Real sacar una posesión larga. Muchas interrupciones. 19:02 Cho, como viene siendo habitual, uno de los más activos. 19:01Jorge Sainz Clave meter la primera para que no entre la ansiedad, como ocurrió el año pasado con el Sturm Graz en Anoeta.

18:59 Lesión de Cassamá, uno de los mejores jugadores de los chipriotas. Entra por él Charalambous.

18:57 Regalan rápido el balón los chipriotas. Está claro por dónde va a ir el partido. 18:56Imanol Troyano El Omonia tiene claro su sistema con un 1-5-3-2 en bloque bajo. Brais, que está de mediapunta, va a tener que estar en constante movimiento para entrar en juego. 18:56Antxon Blanco Guevara ocupa el puesto de pivote. De Zubimendi. Illarra más adelantado. Espero que el vitoriano mire a sus compañeros atacantes, que conecte en vertical y se olvide de retrasar el balón sin ser necesario. 18:55 Primera llegada de los chipriotas, con un centro desde la banda derecha que no pone en problemas a Remiro. 18:54 Despeja bien Fabiano, el portero del Omonia, el córner de la Real.

18:53 Buena posesión larga de la Real que acaba en un centro de Sola al borde del área que rebota en la espalda del defensa del Omonia. Córner para la Real.

18:51 Muchos jugadores en la línea de defensa del Omonia. Karrikaburu lo tendrá difícil, pero la Real sale enchufada. Veremos. 18:51Antxon Blanco Enchufado el equipo. Sin dar tregua a los chipriotas. Brais sigue con nota alta en el apartado ofensivo. 18:50 Ya controla el balón la Real. Por ahora, no hay presión alta del Omonia, esperan atrás cerrando líneas y esperando su oportunidad. 18:49Álvaro Vicente Ha metido la Real al rival en estos primeros minutos. Ha entrado bien al partido. Bien. 18:49 La ha tenido Brais, que tras un robo al defensa del Omonia en su área chuta, pero consigue despejar el portero.

18:49 Jorge Sainz Ha salido la Real decidida. No se puede contemporizar

18:48 Centro al área de Brais que no consigue rematar nadie. 18:48 Amarilla para Mix en el minuto 1, del Omonia, por una entrada dura a Brais. 18:46Jorge Sainz Mucha rotación pero debería ser suficiente para ganar. Illarramendi, a recuperar posiciones y Karrikaburu tiene una buena oportunidad para reivindicarse como el 9 del futuro. El único que está claro que no rota es Remiro. 18:45Imanol Troyano Arratsalde on! Veremos cómo funciona el once de Imanol que ha dado entrada a hombres con poco rodaje... 18:45 ¡Comienza el partido!

Aupa Real!

18:44 Y veremos también cómo responde hoy Illaramendi, que igual que Guevara, no ha tenido demasiadas oportunidades hoy.

18:43Antxon Blanco Imanol ha optado por dar descanso a algunos jugadores y protagonismo a otros que han calentado mucho banquillo. Sorpresa total con Guevara. Y galones de 9 para el canterano Karrikaburu. Minutos para Illarra. 18:43 Brais y Cho pueden marcar hoy la diferencia. 18:42 Salen los jugadores al once. Los chipriotas de rojo. 18:42 Repasamos el once inicial.

Remiro, Rico, Zubeldia, Aritz, Sola, Illarra, Guevara, Merino, Brais, Cho y Karrikaburu. 18:42Antxon Blanco Arratsalde on. Poco a poco las gradas se van llenando. Pero aún muchos huecos. Se repiten las colas en algunas entradas. Tema a solucionar por parte del club. Solazo en la grada del Xanti. Y cánticos sin parar.

18:41 Cinco minutos para el pitido inicial. Buen ambiente en el Reale Arena.

18:39 El delantero nigeriano, fichaje estrella de la Real Sociedad esta temporada, ha sido intervenido de la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha en Vitoria. Una operación que se ha saldado «sin incidencias», según ha destacado el club en un comunicado.

Ahora solo queda mirar hacia adelante. 18:38 En cualquier caso, la Real no está teniendo la mejor de las suertes esta temporada. Sadiq, con una lesión en el ligamento cruzado que le obliga a perderse toda la temporada, y Barrenetxea han sido los dos últimos en arrimarse a la enfermería de la Real. 18:34 De quien no prescinde Imanol es del indestructible Merino. Otro que se está convirtiendo en un fijo es Brais Méndez, autor de los dos últimos goles del conjunto txuri-urdin. El de Mos no ha podido comenzar con mejor pie su nueva temporada con la Real. 18:32 Guevara es uno de las novedades de Imanol en el once. El gasteiztarra no ha tenido demasiadas oportunidades en lo que va de temporada. Veremos cómo responde hoy. Para él, una prueba de fuego. 18:29 La Real llega motivada al partido, después de la victoria europea e histórica en Old Trafford ante el Manchester United. Esto arranca ya.

18:26 Pero más allá de nuevos cánticos, lo que importa ahora es lo que ocurra sobre el césped. Imanol se ha decidido por rotar. Veremos cómo responden los nuevos elegidos.

18:25 ¿Cantará la grada del Reale Arena al ritmo del 'Despechá' de Rosalía? Aquí la noticia completa. Aquí la noticia completa.

18:24 Una de las noticias del día ha sido el nuevo cántico que prevé cantar Bultzada en el partido de hoy.

«Adi!! Hiru abesti berriekin gatoz...», avisa en su tuit la peña, en un mensaje en el que directamente lanzan la letra y el ritmo de esa versión de 'Despechá' que podría estrenarse esta misma tarde en el Reale Arena en el partido ante el Omonia de la Europa League.



18:22 La afición, «el motor» de la Real, responde a la llamada de Imanol Ambiente de lujo en Anoeta. Decenas de hinchas de la Real se congregan ya en el exterior del Reale Arena en la previa europea ante el Omonia para animar al equipo