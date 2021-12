Sigue el partido con los comentarios de los periodistas de El Diario Vasco

21:23Beñat Barreto Las dos bandas del Madrid son letales. Rico puede de momento con Rodrygo, sufre más Gorosabel con Vinicius. 21:22Antxon Blanco Vinicius es un puñal. Y Rodrygo abre mucho el campo en la banda derecha. Nuestros laterales muy atentos en tareas defensivas. 21:21Aitor Ansa Primer aviso de la Real, disparo desde la frontal de Januzaj que se marcha fuera. La pedía Sorloth solo en la izquierda. 21:19Jorge Sainz Sale Jovic. Una lástima. Gusta siempre ver a los mejores. El calendario pasa factura a todos. Yo pensaba que Ancelotti iba a rotar más hoy. Pero nos tiene respeto. 21:19Antxon Blanco El dibujo del Madrid no se modifica con este cambio. Pierde calidad. Benzema es Benzema. 21:17 Minuto 17, primer cambio del partido. Se retira Benzema y entra Jovic.

21:17Raúl Melero Benzema lesionado 21:16Antxon Blanco Cambios constantes de banda entre Oyarzabal y Januzaj. Isak un poco mas adelantado que Sorloth. 21:15 Se cumple el primer cuarto de hora del partido. Continúa el 0-0. 21:15Jorge Sainz Los dos equipos, sin especular. Bonito partido. 21:13Jorge Sainz Casemiro poniendo alto el listón de las entradas. De momento sin tarjetas

21:13Antxon Blanco Es importante dar más velocidad a la jugada. Pase y movimiento. Por ahora el Madrid defiende fácil. El Madrid en dos pases se presentan en tu área. 21:11Iraitz Vázquez Qué miedo dan las contras del Madrid. Salen como motos 21:08Raúl Melero Veremos si un encuentro de ritmo alto castiga al centro del campo del Madrid, de quien se viene diciendo que lleva muchos kilóemtros en sus piernas 21:08Jorge Sainz Por cierto, un solo español, Carvajal, en el once del Madrid. Fútbol moderno. 21:06Jorge Sainz A ver Sorloth, gran novedad del once, si demuestra que es un fichaje válido para la Real. Prueba del algodón esta noche.

21:04Antxon Blanco El césped está rapidísimo. Ojo con los controles del balón. 21:03Jorge Sainz Gabon. Caldera en Anoeta. Puede que se bata el récord de asistencia cifrado en 37.076 espectadores

21:01 Comienza el encuentro. Mueve la pelota el Real Madrid. 21:00Antxon Blanco Ambientazo. Y ahora sí las gradas a tope. Confiemos que hoy el árbitro no sea protagonista

20:58 Dirige el encuentro Gil Manzano, del colegio extremeño, con Medié Jiménez a los mando del VAR. 20:55Aitor Ansa Gabon! El Reale Arena busca su primera gran noche y por qué no va a ser hoy. Buen once, buen ambiente y rival de enjundia. ¿Qué más se puede pedir? 20:49 En los horas previas al choque ha tenido lugar un homenaje a Aitor Zabaleta en las inmediaciones del estadio organizado por Realaren Lagun Taldeak cuando se van a cumplir 23 años del asesinato del aficionado txuri-urdin. 20:53Antxon Blanco Estoy con Iraitz, bien ese 4-4-2 con los dos puntas a rascar en la defensa blanca. Ojalá que Rico vaya cogiendo ritmo, con él gana centímetros el equipo pero debe mejorar partidos anteriores. 20:50Antxon Blanco Gabon! Hoy es una de esas noches especiales. Faltan 10 minutos pero aún hay bastantes asientos sin ocupar. Eso sí, la grada Zabaleta casi a tope.

20:50 Iraitz Vázquez