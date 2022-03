Sigue el Mallorca-Real Sociedad con los comentarios de los periodistas de El Diario Vasco

21:04 Peligrosa réplica del Mallorca con una buena jugada de Take que centra y remate que no llega a puerta 21:04Álvaro Vicente Siempre he pensado que los entrenadores ven mejor el partido desde la grada que desde el banquillo. Lo digo por el entrenador del Mallorca, sancionado. 21:04Raúl Melero Intención clara de la Real, mover rápido el balón y atacar. 21:03 Primera llegada con peligro de la Real con centro de Oyarzabal por la izquierda. No llegan ni Sorloth ni Portu 21:02 Línea de 4 la Real atrás, con Gorosabel en la zurda, Pacheco y Le Normad centrales y Aritz en la derecha 21:01Álvaro Vicente Gabon, buen ambiente en Mallorca para ser un día entre semana.

21:01 Comienza el partido en Son Moix

21:01Antxon Blanco Me gusta que repita Pacheco. Me gusta la casta de Merino. Otra oportunidad para Sorloth. Y Guevara a reivindicarse, tras unas actuaciones tontas… 21:00Raúl Melero Buenas, ganando hoy a un punto de Champiosn y a dos del Betis que es tercero. 21:00Antxon Blanco Gabon, buenas noches. Nada es definitivo en el fútbol, pero creo que los tres puntos hoy son más importantes de lo que algunos consideran. Es no perder el escalón. Los que pelean con el mismo objetivo están fallando muy poco. Que la Real aproveche esta jornada ‘retarasada’ 21:00Iker Castaño Gabon. Un placer estar por aquí, espero debutar con victoria de los nuestros. Lo catalogo como partido 'trampa', cuidado con el registro de los bermellones en Son Moix. 4 victorias, 4 empates y dos derrotas en los últimos diez encuentros 20:59 Los equipos ya están en el campo. Saludos, fotos, sorteo y a jugar

20:58 Iker Marín Gabon! Once más que competitivo el que saca Imanol para enfrentarse al Mallorca. Aupa Real!

20:56Imanol Troyano Gabon!!! La Real tiene la oportunidad de aprovechar el comodín de Son Moix para colocarse en Europa. Imanol presenta un buen once, veremos cómo responden los jugadores. 20:55 Solo tres equipos han vencido durante esta temporada en Son Moix. El Barcelona, Valencia y Osasuna. 20:54Beñat Barreto Gabon! La Real sale con un 'once' más que reconocible pese a las bajas. En caso de conseguir la victoria se quedaría a punto del Barcelona, cuarto clasificado actualmente. 20:54 La Real no gana fuera del Reale Arena desde el 7 de noviembre, cuando venció en El Sadar ante Osasuna por 0-2. Cuatro meses han pasado desde entonces. 20:52 Con 7 jugadores convocados con número del Sanse, incluido Pacheco, la Real Sociedad debe tener hoy en Son Moix siempre a 7 futbolistas del primer equipo sobre el campo. Si en un algún momento del partido hay 7 del A y 4 del B y expulsan a algún jugador del primer equipo, la Real perderá el partido.

20:50 La Real se presenta en Son Moix con las bajas de Zaldua, Aihen, Diego Rico, Rafael, Januzaj, Barrenetxea, Carlos Fernández y Monreal. En su lugar, han viajado con el primer equipo los siguientes jugadores del Sanse: Marrero (fuera de la convocatoria), Sola, Nais, Jonathan, Olasagasti, Lobete y Ander Martín.

20:48 Ya calienta el equipo en Son Moix como se aprecia en esta foto del club.



20:44 Los últimos cinco enfrentamientos ligueros en Mallorca entre ambos equipos.Temporada 06/07: 0-0.Temporada 10/11: 2-0.Temporada 11/12: 2-1Temporada 12/13: 1-0Temporada 19/20: 0-1 20:42 Precedentes ligueros de la Real frente al Mallorca fuera de casa: 4 victorias, 7 empates y 15 derrotas. 20:39 Una victoria colocaría a la Real con 44 puntos, sexto en la tabla, a un punto del Atlético que es quinto y del Barcelona que es cuarto. Se quedaría a 2 puntos del Betis, que es tercero en puestos Champions. En caso de que la victoria se quedara en casa, el Mallorca se situaría a 8 puntos del Alavés, primer equipo en puestos del descenso. 20:38 El Mallorca-Real Sociedad de esta noche es un partido correspondiente a la jornada 21 de liga que se aplazó por la disputa de la Copa del Rey de bermellones y guipuzcoanos.

20:36 Este es el equipo del equipo local.



20:35 Este es el once txuri-urdin para el partido. Las grandes novedades de Imanol son Guevara y Sorloth.