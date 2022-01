Sigue el Leganés-Real Sociedad con los comentarios de los periodistas de El Diario Vasco

16:30Beñat Barreto Muy fan del nuevo peinado de Ryan al estilo mohicano. Mattin Ryan, natural de Azpeitia. Muy seguro en todas sus acciones. 16:29Aitor Ansa La Real está encontrando muy fácil la espalda de los centrales del Leganés. La pena es que no estamos aprovechando esas acciones para marcar el segundo 16:26Raúl Melero Falta peligrosa a favor del Lega

16:25 Los jugadores de la Real celebran el gol de Isak. Foto: EFE



16:25Jorge Sainz Monopolio del balón. Falta hacer más sangre. 16:24Aitor Ansa 34-66 posesión para la Real 16:24Beñat Barreto Y eso que es zurdo, Raúl, dos buenos derechazos. Olasa está haciendo un temporadón en el Sanse. 16:24Raúl Melero Muy ajustado el fuera de juego que le han pitado a Bautista, Se plantaba solo ante Ryan 16:22 Minuto 21. Primera tarjeta del encuentro, amarilla para Sabin Merino.

16:21 Raúl Melero Olasagasti ha intentado dos disparos desde fuera del área tras rechace en un córner. A ver si a la tercera...

16:18Álvaro Vicente La Real está bien. Me está gustando. Por fin Rico ha pisado la línea de fondo y ha puesto un centro. Ni sé la última vez que lo hizo. 16:17Jorge Sainz Llegando la Real con peligro. Hay que atinar más 16:17 Minuto 15. Paradón de Villar a disparo de Januzaj. 16:17Raúl Melero Paradón de Villar a chut de Janu 16:16Aitor Ansa Muy seguro Ryan otra vez saliendo por alto para despejar de puños.

16:16 Beñat Barreto Muy seguro de puños Mat Ryan en dos o tres centros laterales del Leganés. En eso, es mejor portero que Remiro, pese a que el de Cascante tiene mucho más juego de píes.

16:16Iraitz Vázquez Dos balones al área por arriba a lo que Ryan ha salido muy seguro de puños 16:14Aitor Ansa Las dos ocasiones de la Real tras dos asistencias geniales de Januzaj buscando en largo a Isak 16:13Iraitz Vázquez Se la ha puesto muy de cara el partido a la Real, incluso ya ha tenido otra clara para meter el segundo 16:13Álvaro Vicente Isak lo que ha hecho de cine en el gol, lo ha hecho de pena en la siguiente jugada al errar en un mano a mano como no se suele ver en Primera. Tenía todo el área para él, iba por el centro... 16:12Raúl Melero Otromano a mano de Isak que se la ha rebañado el portero. Podría haber sido media puntilla

16:10 Beñat Barreto Vaya definición de Isak, de crack. Picadita para superar la salida de Villar. Por fin define bien el sueco en un mano a mano. Dudosa su posición.

16:10Raúl Melero Por cierto, todo viene de un despeje de puños de Ryan desde fuera del área pequeña. Una suerte que con Remiro no se suele dar. 16:10Álvaro Vicente Hoy no estaba Laguardia para empujarle por detrás. El partido se pone bonito para la Real. 16:09 Minuto 8. Gol de la Real, gol de Isak. Leganés 0-1 Real Sociedad 16:09Raúl Melero Golito de Isak. 0-1 16:09Álvaro Vicente Arratraldeon, soy yo o me parece que la altura del césped es alta. Una buena artimaña del Leganés para ralentizar el juego de la Real.

16:08 Aitor Ansa Intenta sosegar un poco el partido la Real después de las primeras acometidas del Leganés. De momento, sin pisar área rival el conjunto txuri-urdin

16:06Raúl Melero Primer disparo del partido obra del Leganés. Fuera. 16:05Jorge Sainz Arratsaldeon. Partido en el que no se puede fallar y en el que vuelve Oyarzabal. Hay dinamita arriba con el Isak y Janu 16:02Beñat Barreto Es Olasagasti quien se coloca como interior por la izquierda y Zubimendi es el pivote más posicional. Disfrutaremos de nuevo con los comentarios de nuestro compañero Aitor López Rekarte. Seguro que suelta "bombas". 16:01 Arranca el partido 16:00Aitor Ansa Jugadores con guantes, algún paraguas abierto en la grada... Parece que hace fresco en la capital

15:57 En el banquillo txuri-urdin estarán Remiro, Zubeldia, Aritz, Portu, Guevara, Rafinha, Gorosabel, Silva, Lobete, Nais Djouahra y Ander Martín.

15:54Raúl Melero Efectivamente, tenemos también el aliciente de poder ver el debut de Rafinha. Veremos si se produce o no. 15:53Beñat Barreto Arratsalde on! Bonita tarde de Copa para recuperar sensaciones. Imanol no se fía del Leganés y va con casi todos. Rafinha espera debutar desde el banquillo. 15:52Raúl Melero Sorloth, Illarramendi, Guridi y Aihen no están en la lista sin aparente lesión, con loq eu apuntan a ser víctimas del Covid. 15:50Aitor Ansa Arratsalde on! Como se suele decir, once de garantías el que plantea Imanol Alguacil en Butarque. Oportunidad para volver a ver a Olasagasti con el primer equipo. 15:50Iraitz Vázquez Arratsalde on! Como bien dice Raúl la Real sale con un once muy competitivo al césped de Butarque. Siempre gusta ver a jugadores del Sanse en partidos como este. Esperemos que el afán de protagonismo de Mateu Lahoz no estropee la eliminatoria

15:48 Raúl Melero Muy buenas. A pesar del Covid y las necesarias rotaciones, el once de la Real es muy reconocible con jugadores de talento que salen de inicio en Butarque.