Sigue en directo el Valladolid-Real Sociedad

16:41Jon Agirre El Valladolid plantado en muy pocos metros. No está siendo el mejor partido de la Real y en parte es forzado por el gran trabajo de Pacheta. Ha manifestado más de una vez que le gusta mucho el trabajo de Imanol y está claro que lo ha estudiado. No pueden encadenar posesiones los zurdos de la Real y en cuanto se roba... Tiembla la defensa, porque salen como balas con Sergio León. El gol y el gol anulado como avisos. Le toca responder a Imanol, tiempo hay 16:39 Domina la Real el balón, busca el empate. Tiro de media distancia de Brais que para sin problemas Masip. 16:38Álvaro Vicente La Real no está acertando en la presión, no está ajustando bien, y le están cogiendo con mucha gente por delante del balón. 16:38 Nuevo córner txuri-urdin 16:37Álvaro Vicente A estas alturas el planteamiento del Valladolid está más que claro: velocidad a la espalda de la Real. 16:37Gaizka Lasa Brais tiene ganas de meter un gol olímpico.

16:37 Córner a favor de la Real tras jugada de Kubo por la derecha

16:36 Homenaje de la Real a Joseba Zaldua. Foto: RS

16:34Antxon Blanco Creo que Remiro de nuevo ha estado con dudas. Le Normand le ha avisado con el brazo que le iba a superar. Son decisiones difíciles de tomar, pero dos goles en quince minutos… 16:34Imanol Troyano No te pueden coger de esa manera en un balón largo. Mal Remiro y mal Le Normand. 16:33Jon Agirre No, de esta no nos salva el VAR. Está el partido loco. Balance horrible de la Real otra vez. Ocasión clara en el córner (aunque había falta), la Real va a la presión y no acierta. En el balón largo Le Normand no puede con Sergio León. Tengo la duda de si Remiro podía salir, tendría que verlo otra vez. 16:32 Contra del Valladolid, mano a mano entre Sergio León y Le Normand, que no puede con él, y su tiro, tras pegar en el poste, entra

16:32 Álvaro Vicente Bienvenidos a la fiesta de la Real. Hoy tarde de regalos...

16:32 1-0 minuto 15 16:32 Marca un golazo Sergio León 16:31 Gol del Valladolid 16:30 Saca Brais, despeja la defensa, córner txuri-urdin 16:30Jon Agirre Favorece a la Real, por segunda jornada consecutiva, y nos alegramos como aficionados. Pero, ¿esto es el VAR? Si el árbitro está ahí, en primera fila, y le parece que no, no es falta. Pero claro, si te llaman desde el VAR, ¿cómo vas a decir que no es falta? Te ponen en la picota. No sé, algo se me escapa

16:30 Aitor Ansa El árbitro estaba a un metro de la jugada. ¿Cómo no lo ha visto en directo?

16:30Antxon Blanco Remiro no ha estado muy afortunado en la acción del gol anulado. Quizás se ha confiado mucho en sus defensa. Pero hay que salir con decisión. 16:30Iker Castaño Menos mal que el gol queda invalidado, para mí por falta clara, porque sino se iba a acordar de lo mal que ha defendido 16:30 Sigue el 0-0 en Zorrilla y falta a favor de la Real por la falta a Brais, que además es al borde del área del Valladolid 16:30Imanol Troyano Esto del VAR... La falta era clarísima, lo que no entiendo como no lo había visto en directo el árbitro. 16:30Álvaro Vicente Dos goles anulados a rivales de la Real por falta en el inicio de la jugada en dos jornadas consecutivas.

16:29 Gol anulado El VAR corrige al propio árbitro, que no había pitado la falta a Brais, que se había producido a 2 metros de su posición

16:29Álvaro Vicente La Real lo ha hecho mal, mal. 16:28 Y el árbitro va al monitor 16:28 Eso sí, el VAR revisa una falta previa a Brais 16:28Jon Agirre ¿No hay falta a Brais al inicio de la jugada? Para mí sí. A partir de ahí, muy bien el Valladolid y mal la Real. Un centrito pone todo cuesta arriba 16:28 Jugada desafortunada para la zaga y meta de la Real. Centro flojito al área, Remiro espera un remate de Weissman que finalmente no llega y el balón entra suavemente

16:28 Álvaro Vicente Horrible la Real en el balance defensivo.

16:26 Gol del Valladolid, marca Weissman 16:26 La Real domina el balón, el Valladolid intenta presionar arriba. Ya solo queda que la Real encuentre huecos en la defensa local 16:26Álvaro Vicente No sé si es cosa de hoy. LaLiga ha decidido utilizar la retransmisión en televisión para reclamar con un rótulo fijo una "Ley del Deporte para todos" . Una decisión peligrosa porque como empecemos a reclamar algo en cada partido... Ha desaparecido el mensaje de apoyo al pueblo ucraniano y ahora se reclama una nueva Ley del Deporte como medida de presión en la embarcada en la que están algunos clubes, entre ellos la Real. 16:24Jon Agirre El Valladolid con tres centrales cuando no tiene balón. Salta uno de ellos a Silva, si Kubo acierta con sus movimientos puede crear muchos problemas. La primera la paga Javi Sánchez, que ha tenido que pararlo. Esos emparejamientos pueden ser una de las claves, sobre todo si la segunda línea llega bien. Y teniendo a Brais o Merino, no es mala opción 16:24Antxon Blanco Pues con esa amarilla Take tendrá que provocar al lateral con su velocidad. Javi Sánchez no puede ya ser tan agresivo.

16:22 Tarjeta amarilla para Javi Sánchez tras agarrar claramente a Kubo, minuto 6

16:21 Ambos se levantan, parece que sin consecuencias. Buena noticia 16:20 Frente contra frente entre ambos, los servicios médicos de ambos equipo trabajando en el césped 16:19 Fuerte choque de cabeza entre Carlos Fernández y un defensa local, Joaquín 16:19 Primeros compases del partido, de tanteo, la Real jugando con criterio el balón 16:18Jon Agirre No sé si es cosa solo de Kubo o algo hay de Imanol también, pero cómo presiona a los porteros. Otros van para la foto, cómo muerde el japonés. Y casi la lía

16:18 Iker Castaño Arratsalde on desde el Zorrilla, ambiente de fútbol entre las dos aficiones. A ver si volvemos a casa con los tres puntos.

16:16Aitor Ansa Por cierto, hablando de horarios, no sé a que mente privilegiada se le ha ocurrido poner el partido de la Real, tanto del equipo masculino como del femenino, a la misma hora… Al final salen perdiendo los de siempre, los aficionados.

