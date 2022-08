Mikel Merino: «Tenemos que dar talla europea desde ya»

Mikel Merino es uno de los estandartes de esta Real Sociedad. El navarro encara su quinta temporada en Donostia con «la máxima ilusión» y con la idea clara de que «esta Real todavía tiene mucho que crecer, al igual que yo, todavía veo que puedo seguir progresando en este equipo», ha declarado en rueda de prensa previa al partido del Cádiz. Tanto él como sus compañeros afrontan «una dura temporada con tres competiciones, pero es el nivel que queríamos y ahora toca responder sobre el campo». Entiende que el equipo «llega bien, preparado, y no hay que sacar muchas conclusiones de la pretemporada. Hay que tomárselo con tranquilidad porque no te encuentras bien físicamente, ni tienes las mejores sensaciones con el balón», detalla.

El pamplonés no ha sabido decir si alguna de las tres competiciones le ilusiona más que otras, aunque es consciente de que «tenemos un debe en el tema de Europa, es una competición con la que tenemos mucha ilusión y no hemos dado el nivel que tenía el equipo». Así, lo que más desea es que «se vea una temporada completa a todos los niveles, conseguir una versión madura en todas las competiciones. Es complicado, pero por calidad de plantilla y por los jóvenes que llegan estamos preparados», ha dicho con confianza.

Merino ha crecido, indudablemente, de la mano de Imanol Alguacil. «Me siento un privilegiado de poder estar en este vestuario, ser uno de los capitanes, me siento importante y con galones y voy madurando. Estoy consiguiendo sentirme importante por el valor que me ha dado Imanol, mis compañeros también, los jóvenes te muestran respeto y es bonito sentirse querido».

Sin embargo, la Real ha perdido jugadores con experiencia como Januzaj, Portu, Zaldua, Rafinha... algo que «no preocupa al grupo. Dentro no hay incógnitas, sabemos qué somos capaces de hacer, esto es fútbol de alto rendimiento y tienes que responder ya, aquí no espera nadie. Tenemos que ser un equipo de talla europea desde ya para seguir compitiendo», remarca un Merino siempre ambicioso. El año pasado cada vez que recibía una patada, el aficionado realista temblaba. «Lo vivo genial, es lo que quiero, jugar al fútbol porque es lo que me hace feliz. Siempre y cuando pueda aportar, si veo que no puedo por dolor seré el primero en decir que juegue otro compañero».

«Ver a una Real saneada da tranquilidad»

En la Liga de las palancas en la que muchos equipos todavía no pueden inscribir a muchos jugadores, la Real es una rara avis. «Ver a la Real saneada es un plus, te da tranquilidad. No tienes dudas, no estás pendiente de movimientos, prensa... eso te da tranquilidad para competir, pero luego nosotros también ayudamos para conseguir los objetivos». Desde Anoeta se han desembolsado 31 millones de euros por Cho, Brais y Kubo, jugadores «con muchísima calidad, ahí están las cualidades encima de la mesa. Además son buena gente, humildes, y eso siempre aporta al grupo». Pide, eso sí, cierto «tiempo» para que «se puedan adaptar. Es imposible llegar a la Real y adaptarse nada más llegar porque tenemos un sistema de juego marcado y se requiere orden, pero lo cogerán enseguida», tranquiliza a la parroquia realista.

A nivel personal, Merino quiere seguir creciendo puesto que tiene un objetivo entre ceja y ceja. «Quiero participar en el Mundial, es difícil estar en esa lista por la calidad que hay, pero al mismo tiempo tengo confianza para demostrar el nivel que tengo. Quiero demostrar que soy uno de los mejores medios centro de la liga», dice con contundencia, aunque, primero, «está la Real y cumplir los objetivos aquí».

Alguien que no estará en Qatar es Mikel Oyarzabal. «Es una pérdida importante; es el capitán, aporta goles, valores, a nivel defensivo... el hecho de que esté en el campo ya influye en el resto de los compañeros». Al '10' le ve «bien y con muy buenas sensaciones, tiene un proceso largo, pero seguro que vuelve genial», ha sentenciado.