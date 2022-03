Mikel Merino: «Ojalá demos con la tecla para meter muchos más goles

13:49 Recuerden que podrán leer toda la información relacionada con la Real Sociedad en el Diario Vasco. Por lo demás, gracias por haber seguido la rueda de prensa con nosotros y que pasen una feliz tarde. 13:48 Hasta aquí la comparecencia de Mikel Merino 13:48 Sobre la no-renovación de Januzaj: «Está bien. Lo veo como siempre. Es un chico muy tranquilo. No hemos hablado sobre planes de futuro. Son cosas que llevan tiempo, su negociación y yo no me quiero mojar, pero están todos los actores hablando para llegar al mejor puerto, pero él tiene claro que la Real es su casa» 13:47 «La falta de gol no es algo que yo haya hablado dentro del vestuario. Creo que este año nos estamos viendo cómodos a nivel defensivo, se ve con las porterías a cero, pero todo es cuestión de inercias. Es difícil encontrar el nivel con el aspecto ofensivo. Ojalá encontremos la tecla para meter muchos más goles. Mientras tengamos ocasiones, los goles llegarán» 13:45 Ante la posibilidad de entrar en Champions: «matemáticamente es posible. No quiero centrarme en el objetivo, porque es muy complicado, pero tenemos la motivación para poderlo hacer. El club está haciendo cosas históricas y está haciendo cosas muy bonitas y ahora tenemos la oportunidad de seguir haciéndolo. Sabemos que el club y la gente es ambiciosa, y tenemos como objetivo acabar en Europa el año que viene» 13:44 «Tengo que mejorar algo más de cara a puerta. No he pisado tanto área, pero cuanto más llegas y más ocasiones tienes más aprendes. Tarde o temprano llegarán más goles, eso seguro»

13:43 Sobre las declaraciones de Imanol diciendo que es el mejor de la Liga: «En su día ya lo hablé con él. Me hizo gracia, son palabras muy bonitas, pero muy fuertes. Mucha gente opinó al respecto, pero a mí me da mucha confianza. Para mí, que tu entrenador piense así de ti te da motivos para querer crecer más. No me abruma, al revés, me motiva mucho»

13:41 «El equipo está bien. Está siendo una temporada larga en la que estamos acumulando muchos partidos, por lo que siempre cuesta algo más llegar a final de temporada después de haber jugado tantos partidos, a una intensidad tan alta y ante rivales tan grandes. Ahora tenemos más tiempo, con semanas vacías, y trataremos de afrontar estas 10 finales que tenemos por delante con ganas de competir todos los minutos y acabar lo más arriba posible» 13:40 «Muchas veces hemos sufrido el desgaste de jugar en competición europea. Ellos juegan hoy en Champions, pero tienen una plantilla muy larga y de mucho nivel, pero trataremos de que ese cansancio se note. Trataremos de jugar a un nivel muy rápido para hacer el mayor daño posible» 13:39 Sobre el parón internacional y la posibilidad de estar en la convocatoria de Luis Enrique: «No espero nada. Todavía estoy pendiendo. No sé qué va a pasar. Ojalá pueda estar en la convocatoria porque siempre es una alegría estar con la selección, pero todavía está todo por decidir. El viernes hablaremos más ya con la lista publicada» 13:38 «Sabemos que jugar contra el Sevilla es algo complicado. Todos los años demuestran que están cada vez más cerca de competir por la Liga. No tenemos la garantía de saber que vamos a ganar, pero vamos con una mentalidad positiva y con la esperanza de llevarnos los tres puntos. Tenemos que ser fieles a nuestro estilo, pero sabiendo que compiten bien como equipo y que tienen mucha calidad individual. Habrá que estar acertados, tener nuestro día y seguir con la dinámica que estamos teniendo de solidez defensiva y tratar de llevar el partido a nuestro terreno» 13:36 «Después de tantos golpes sí que me planteé descansar. No estaba en las mejores condiciones, pero rápidamente me entró el ansia de querer ayudar. Aun así, en temas serios, hay que dejarse hacer por los doctores»

13:35 «El servicio médico me está cuidando mucho. Tratamos hacer todo lo posible para que la inflamación se baje cuanto antes, pero solo queda aguantar el chaparrón y que se pase todo lo antes posible»

13:34 «Lo que más me preocupa es el dedo del pie. Lo demás, para jugar al fútbol no es tan importante, pero el pie me está dando guerra. El ponerme la bota ya me molesta. Por eso estamos teniendo paciencia a ver si le damos la vuelta al asunto y esperemos que más pronto que tarde se solucione» 13:33 «Es mi forma de ser. Por muchas lesiones que tenga, si puedo jugar, jugaré. Prefiero dejármelo todo y quedarme con la mente tranquila a lo contrario» 13:32 «Estoy bien. Tengo pequeñas molestias por las pequeñas lesiones que son un incordio a veces, pero por suerte puedo seguir jugando y ayudando al equipo. Parece que estoy hecho polvo, pero dentro de lo que cabe, estoy mejor de lo que puede parecer desde fuera cuando repasas todas las cosas que tengo» 13:31 Arranca la rueda de prensa de Mikel Merino

13:30

Diego Carlos y Acuña, dudas para el domingo La Real visitará el Sánchez Pizjuán el domingo a las 18.30. En frente, el Sevilla de Lopetegui. Segundo clasificado, aunque con bajas sensibles en la línea defensiva. La Real visitará el Sánchez Pizjuán el domingo a las 18.30. En frente, el Sevilla de Lopetegui. Segundo clasificado, aunque con bajas sensibles en la línea defensiva.