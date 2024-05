Así ha sido la rueda de prensa de Imanol Alguacil

13:42

Tres últimos partidos

«Te mentiría si te digo que el equipo llega mal. Yo no me puedo guiar por los resultados. Hicimos partidos buenos ante el Barça y Madrid, pero sacamos cero puntos. Contra las grandes esta temporada es verdad que no hemos ganados, pero hemos competido y hemos hecho partidos como para ganarlos de sobra, pero se trata de acertar y si no haces goles. Yo al equipo le veo bien. Con cero dudas. Estoy convencido de que somos capaces de poder ganar los tres partidos que quedan»