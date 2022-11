«¿Hemos recibido críticas por el partido del Sánchez Pizjuán? Si eso es cierto...»

13:57 Hasta aquí la comparecencia de prensa de Imanol. El domingo la Real Sociedad se estrena en la Copa del Rey jugando en Talavera de la Reina ante el Cazalegas, a partir de las 19.00 horas. Pasen un feliz fin de semana. 13:55 "Volvemos el día 2 de diciembre a los entrenamientos. Hasta entonces tienen tiempo para descansar, no son vacaciones. Anderlecht en Zubieta y Leeds United fuera van a ser dos amistosos que tenemos programados para preparar la segunda ronda de la Copa, del 21 de diciembre" 13:54 "Pablo Marín estaba jugando muy bien, tiene un talento descomunal. Es un chico muy sensato, pero aún le queda mucho por mejorar. Mucho descaro y nos ha dado muchas cosas al primer equipo" 13:53 Zubiaurre y 10 más: "Mis jugadores saben que el del domingo es un partido oficial de Copa, la tensión está en el vestuario porque yo sigo aquí. Luego nos podrán salir las cosas bien, mal o regular... pero el equipo va a salir enchufado y tensionado. Las vacaciones empiezan el domingo a la noche" 13:52 Ganar la Copa: "Me imagino que a todos los entrenadores que preguntéis te van a decir que por qué no vamos a ganar la Copa. La ilusión está ahí. ¿Por qué no? Sabemos que es muy complicado, porque hay rivales durísimos. Pero iremos partido a partido, hay que demostrar esa ambición en el verde, jugando. Eso conmigo lo han hecho a la perfección mis jugadores en los últimos años" 13:50 "Nos hemos quitado dos semanas importantes de Europa por pasar primeros en la Europa League. Me da rabia que nos faltan puntos en la Liga... es lo que siento. Son 26 puntazos, pero mi sensación es que se nos han escapado puntos"

13:49 Lista de bajas médicas: "Silva y Carlos no van a llegar, están lesionados. Brais es duda, nos temíamos lo peor con él, pero ha evolucionado bien. El resto está más o menos bien, y además yo les pedí un esfuerzo extra, y todos estamos centrados en hacer un buen trabajo ante el Cazalegas. No va a haber excusas. Zubimendi es duda también, aunque está evolucionando bien. Quiero que viaje con nosotros, que lo hagan todos los disponibles"

13:47 "Conozco el campo del Talavera. No va a haber ninguna excusa. Es lo que tienen estos partidos de Copa, ilusión para ellos y presión para nosotros, porque solo nos vale ganar. Pero iremos con el máximo respeto y humildad ante un club joven pero ambicioso" 13:46 "El analista de nuestro cuerpo técnico se ha encargado de eso. Es parte de nuestro trabajo. Hemos podido conseguir esos vídeos de un equipo que juega súper bien. Rivero es un clásico, muy bueno, Novo, Crespo, Barrientos... juegan 4-3-3. Seguramente hacen muchas cosas de las que hacemos nosotros, pero puede que a otro ritmo" 13:44 "Becerril fue un antes y un después. No sé cómo se toman estas eliminatorias otros equipos, yo lo único que hice fue darle la misma serieda que a un partido de Europa. Hemos conseguido vídeos del Cazalegas, informes de sus jugadores... Es parte de nuestro trabajo, porque queremos ganar este partido. Les hemos analizado bien y somos conscientes de que nuestra plantilla es más fuerte que la suya" 13:43 "Pensando en el equipo yo quería que fueran los máximos posibles, a cualquier jugador le gustaría ir al Mundial. Pero ellos son maduros y tienen sentido común, estoy convencido de que ya están pensando en el Cazalegas y luego pensarán en descansar y en volver bien del parón" 13:42 Mundial de Qatar: "Zubimendi, Merino, Brais, Oyarzabal... he estado con Brais un ratillo. Tenían gusanillo, sí, porque han hecho un temporadón. Seguramente estaban esperando esa llamada con ilusión, han hecho méritos suficientes, pero Luis Enrique ha elegido, y lo hace bien. No lo han conseguido... lo bueno de todo esto es que van a tener tiempo para recuperarse, descansar y volver a tope con la Real"

13:40 "Contra el Cazalegas vamos partido a partido. Con humildad y con ganas de ganar. Es un equipo de Preferente con jugadores de Tercera, ellos van a jugar con muchísima ilusión y harán su partido. Es obvio que hay mucha diferencia entre las dos plantillas, pero eso lo tendremos que demostrar en el campo. Tienen buenos jugadores que incluso yo conozco de mi época de entrenador en el Sanse"

13:38 "La gente está perdiendo la perspectiva con nosotros. Si es cierto que nos han criticado por el partido de Sevilla, es que están perdiendo la perspectiva. No sé qué comentarios ha habido, pero si es verdad que ha habido críticas..." 13:38 "Pablo Marín no está al 100% porque ha estado con problemas de pubis. Es muy joven y está dando muy buen rendimiento, pero aún le queda por mejorar" 13:37 "¿Mundial de Qatar? Hubiera sido buena señal que hubiera jugadores nuestros en la selección, pero ahora por lo menos van a poder descansar" 13:36 ARRANCA LA RUEDA DE PRENSA 13:36 Es presumible que este domingo en Copa tengan su oportunidad jugadores poco habituales como Guevara, Illarra, Turrientes, Navarro, Karrikaburu o Andoni Zubiaurre

13:33 La Real Sociedad cierra el tramo premundial contra el modesto Cazalegas, en Talavera de la Reina. El partido se jugará este domingo, a partir de las 19.00 horas