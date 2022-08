Sigue en directo la rueda de prensa de Imanol Alguacil

14:34 Gracias por seguir con nosotros la comparecencia del técnico realista. Que pasen una buena tarde. 14:21 Finaliza la rueda de prensa de Imanol Alguacil. 14:21 Situación física de Silva: "Hasta el minuto 60 fue el mejor contra el Barcelona. Ojalá que lo tengamos sano hasta final de temporada y nos dé su mejor versión. Ha entrenado dolorido pero bien, pero está en condiciones". 14:20 Zubiaurre, Navarro y Turrientes: "Los tres son del primer equipo". 14:19 Resaca del partido del Barcelona: "El equipo estaba jodido. Hasta el minuto 60 hicimos mérito para estar ganando el partido. Y cuando encajas un gol y regalas otro pues estás más jodido. Pero peleamos contra un equipo que competirá por cosas grandes". 14:18 "Todos los equipos de Primera me parecen equipos trabajados. Todas las plantillas tienen jugadores de mucho nivel y todos los equipos serán competitivos. El Elche es atrevido a presionar en campo rival y a la contra salen rápido y generan mucho con centros. Si les das tiempo para jugar también tienen calidad. Nos van a obligar a hacerlo muy bien".

14:16 Sobre el Elche: "Espero un incógnita sobre cómo jugarán. Y ellos estarán igual pensando en lo que haremos nosotros. Al final es fútbol. En el último partido Xavi modificó el esquema del Barcelona para jugar contra nosotros. Los equipos nos tienen respeto y tratan de buscar soluciones. Somos un equipo tácticamente rico y con diferentes variables dependiendo del jugador que esté en el campo".

14:14 Últimas bajas del proyecto: "No tendría que resentirse el proyecto y queremos que siga creciendo y sumando. Si lo hemos hecho es porque pensamos que es lo mejor para seguir creciendo". 14:13 'Shock' en la plantilla: "La plantilla está normal, igual que cuando hay bajas importantes como la de Mikel o Carlos. Sin Isak este equipo ha sido muy competitivo. Isak el año pasado nos ayudó más o menos y también estuvo de baja. No penséis que los jugadores se hundieron al conocer la noticia. Afectó más o menos, pero es el pan de cada día. Da pena, sí. Son tres años de un jugador que se había adaptado bien y hemos vivido años importantes". 14:11 Opción Karrikaburu: "¿Os acordáis lo que pasó cuando llegó Isak no? Que no jugaba o no le ponía. No porque no haya un nueve jugará el siguiente nueve. Si yo entiendo que nos va a ayudar lo pondré. Pero si lo entiendo yo así. Jugará el que yo entienda que es idóneo. Jon ya era alternativa cuando estaba Isak. Se quedará con nosotros todo el año". 14:10 Llegada de nuevos jugadores: "A mí me gustaría que el que juegue mañana lo haga muy bien y nos ayude a ganar el partido. Trabajar con los que están. Cuando venga, si viene alguien, hablaremos". 14:09 "En todo momento he sido informado. Pero tampoco me llevé una sorpresa y las habrá hasta el último día del mercado. Estaba preparado para eso y más. Podía pasar. Adaptarse y trabajar. Preparar el partido de mañana que es lo importante".

14:08 Sobre Isak: "Lo primero darle las gracias otra vez a Alex. Isak rodeado de los jugadores de aquí ha sido mejor y por eso han pagado lo que han pagado. Mucha tranquilidad tras la noticia. Hemos jugado mucho tiempo sin Isak, o sin Mikel Oyarzabal...y hemos jugado bien. La gran suerte de Alex Isak y si ha conseguido lo que ha conseguido es por el grupo que le ha rodeado".

14:06 "Tenemos toda la ilusión para pasar de ronda. Si es de primeros, mejor". 14:05 Objetivo Europa League: "A mí me da igual que haya tocado el Manchester. Si fuera el Arsenal, Roma... yo pienso que tenemos opciones y vamos a pelear. Es lo que hay. Cuando jugamos con ellos tuvimos opción de ganar allí. A ver si podemos competir de tú a tú con ellos". 14:04 Europa League: "El Manchester ha fichado mucho y bien. Contra el Liverpool...madre mía cómo jugaron. El Sheriff jugó bien en Champions. No hemos tenido suerte una vez más. A pelearlo. Ambición, ilusión y confianza" 14:02 "Mi cabeza está en sacar el mayor rendimiento a los jugadores que tengo. Si vienen más, ya vendrán". 14:01 Sobre Isak: "Yo he tomado la salida con tranquilidad. Viendo el mercado y la Premier... veía que podía pasar. Ahora no tenemos que perder la cabeza. Isak nos ha ayudado mucho pero él ha crecido con nosotros. Tranquilidad y si tiene que venir alguien, bien"

14:00 Sobre la Europa League: "Soy optimista. Siempre lo soy, el pasado año también. No será un grupo fácil pero vamos con ambición"

13:59 "La apuesta desde antes también era Karrikaburu. Desde el principio. Que juegue o no, mañana lo veréis" 13:59 "¿Qué necesito? Que los que están estén bien y hacer un buen partido" 13:58 Sobre Isak: "Estoy tranquilo. Se ha ido. Darle las gracias. Ha hecho tres años impresionantes y el equipo también. A mis jugadores les dije que nosotros hemos hecho mejor a Isak. Nos ha ayudado y darle las gracias. Esto sigue, tranquilidad". 13:58 Sobre el sorteo de Europa League: "No hay equipos fáciles. Nos ha tocado un rival muy grande y con mejor equipo que cuando jugamos contra ellos (Manchester United)" 13:57 Arranca la rueda de prensa de Imanol Alguacil

13:56 Aperribay: "La operación de Isak es irrechazable, se puede hacer oficial hoy. Recibimos la llamada del Newcastle el lunes a la noche"

Aperribay: "La operación de Isak es irrechazable, se puede hacer oficial hoy. Recibimos la llamada del Newcastle el lunes a la noche"

13:56 Mientras el presidente Jokin Aperribay está hablando tras el sorteo de la Europa League en Estambul: "La operación de Isak nos permite ganar en solvencia. Hay más opciones que Sorloth o Cavani para el ataque" 13:46 La rueda de prensa de Imanol está programada para las 13.45 horas, aunque el retraso en el sorteo de la Europa League obliga a esperar algo más al técnico de Orio. 13:45 Además, el tema estrella de la semana, la salida de Alexander Isak. El entrenador del Newcastle ha dado prácticamente por hecho esta mañana que el jugador sueco se entrenará ya hoy con las urracas. 13:44 La Real Sociedad jugará mañana su encuentro de liga ante el Elche en el Martínez Valero a las 17.30 horas.

