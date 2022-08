Imanol Alguacil: «Hay jugadores que deberían estar mejor, pero tendremos un once de garantías»

13:47 «No hay dudas de que es buena noticia que estén todos medianamente disponibles. Lo que he dicho, hay algunos que llegan muy bien la primera semana y a otros que les cuesta más. En cuanto a los lesionados la evolución ha sido buena. Pero hay otros jugadores que deberían estar en buenas condiciones, pero no lo están», explica. 13:45 «Agradecer a los aficionados. Hemos batido el récord de socios y ahora nos toca devolver a los aficionados en el campo toda la ilusión y ganas que nos están dando», afirma Imanol. 13:43 «Hemos ganado mucho en versatilidad. Podemos variar el tipo de alineación y eso indica que tenemos un club rico en variedad y calidad», continúa Imanol. 13:42 «Illarra, Carlos Fernández y Barrenetxea son muy buenas incorporaciones. Carlos no está en su mejor momento, pero ha llegado bien para aportar», dice Imanol. 13:41 Sobre los fichajes Imanol señala que tienen una «calidad extraordinaria y se han adaptado muy bien». A los más jóvenes los nota «con muchas ganas». 13:40 Comienza la rueda de prensa.

«Durante la pretemporada algunos llegan mejor otros un poco peor. No todos han podido hacer una buena pretemporada, pero en general han podido participar casi todos. Llegamos con ganas y para sacar un once con garantías», explica Imanol.

13:35 El oriotarra se ha ejercitado este viernes con 26 jugadores, tres de ellos porteros, y tendrá que realizar dos descartes del filial además de Marrero para completar una convocatoria de 23 en la que no estará Álex Sola, baja segura para el domingo por unas molestias en el muslo izquierdo.

