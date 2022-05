Imanol: «Con estos horarios se están cargando la posibilidad de que se llenen los estadios»

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, no ha querido evaluar todavía el rendimiento de su equipo en una temporada que finaliza este domingo (22.00) con la visita del Atlético de Madrid a Anoeta. «Conseguir objetivos no me hace estar más o menos satisfecho. Se empate, gane o pierda va a ser un temporadón», ha indicado el oriotarra este viernes en rueda de prensa.

La Real llega a la última jornada con los deberes hechos tras certificar la clasificación a Europa League en La Cerámica, algo que no ha sucedido en las dos últimas campañas en las que el cuadro txuri-urdin ha tenido que esperar hasta el último momento para sacarse el billete europeo. «Hemos vivido más tranquilos los últimos entrenamientos», ha confesado el preparador guipuzcoano, aunque también ha admitido que «he gritado como siempre y hemos hecho lo mismo de siempre. Eso no ha cambiado nada».

Imanol no va a estar pendiente del resultado que consiga esta noche el Betis en su visita al Bernabéu. «Da igual lo que haga», ha señalado el entrenador, que se ha centrado en el encuentro de los suyos. «Para mí un amistoso es un partido grande, y si hay algo en juego contra el vigente campeón de Liga y contra uno de los mejores entrenadores de Europa... Son alicientes importantes para ir a por todas», ha asegurado.

«Entenderé a los que no vayan a Anoeta»

Imanol también se ha referido al polémico horario del partido del domingo fijado finalmente a las 22 horas. «Con estos horarios se están cargando que los estadios estén a reventar con su equipo», se ha lamentado el técnico. «Desde que me dijeron que se iba a jugar a las diez me dio una pena enorme. Estamos fastidiados. Queríamos que el horario fuera medianamente bueno para despedirnos de nuestra gente. Entenderé a los que no vayan, aunque me gustaría que Anoeta estuviera a reventar», ha concluido.