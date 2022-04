Sigue en directo la rueda de prensa de Imanol Alguacil

13:49 La opinión de Imanol sobre la relación entre puntos y juego. «Si nos faltan algunos puntos pese a que hemos hecho buenos partidos es porque nos ha faltado gol. Pero sí que es cierto que hemos jugado muy buenos partidos en los que hemos merecido haber salido con algún punto más del que lo hemos hecho. Así de memoria, creo que podríamos tener a estas alturas de temporada 6 ó 7 puntos más» 13:47 «Nosotros somos el mejor equipo defensivo en lo que va de segunda vuelta y ellos el segundo mejor. La diferencia, que ellos son los que más goles han metido y a nosotros nos está costando» 13:46 Sobre la sanción de Silva: «Ya intuíamos que iban a ser dos partidos. Ni he hablado con él sobre el tema. He intentado enfocarme en los que sí que están disponibles y no pensar en las bajas» 13:45 «El Barcelona es un equipo que monopoliza todos los partidos a base de tener el balón, pero con la llegada de Xavi ha cambiado la actitud de la línea de centrocampistas. Ahora tienen más llegada, más verticalidad y con buena llegada desde segunda línea. La presión tras pérdida también es algo que ha tocado Xavi y de ahí los resultados que ha estado sacando» 13:44 «El partido todavía está por jugar. Si nosotros demostramos nuestra mejor versión estaremos muy cerca de competir. Lo hemos demostrado varias veces que hemos jugado contra ellos. Intentaremos acertar en los pequeños detalles, que son los que marcan en este tipo de partidos, y tratar de estar acertados en las dos áreas» 13:42 Piqué está de vuelta en la convocatoria del Barça. «Si mañana juega es porque está disponible. Veremos al gran Piqué que hemos visto en los últimos años. No creo que toda la polémica le vaya a influir en absoluto»

13:41 Imanol opina esto sobre Xavi: «Si miras sus números asuntan. En esta segunda vuelta es el equipo que más puntos ha conseguido. De los últimos trece partidos solo ha perdido uno y ha ganado diez. Es un entrenador que ha cambiado por completo al Barcelona. Si no llega a ser por el tropiezo contra el Cádiz estábamos hablando sobre la posibilidad de coger al Madrid de aquí a final de Liga»

13:40 «El Barcelona es un rival directo porque mañana jugamos contra ellos. Nosotros vamos partido a partido. Esto se va a decidir en la última jornada y habrá que ver a qué aspiramos entonces. Tenemos muchas ganas de jugar este partido en un momento clave y espero que mañana demos una buena versión nuestra y podamos dar un buen partido a los aficionados que van a llenar mañana Anoeta» 13:38 La ausencia de David Silva obligará a Imanol a agitar la alineación. «Mañana veréis quién le sustituye. Tengo a todos los jugadores enchufadísimos. Todos están a un alto nivel. Veréis que once saldrán. Puede ser Nais, Januzaj, Guridi... Lo que hago es valorar lo que hay enfrente y tratar de sacar a los once jugadores más competitivos» 13:37 Pese a las dos últimas derrotas del equipo de Xavi Hernández: «El Barcelona no está en un mal momento. En los últimos partidos ha metido cuatro goles al Athletic, al Atlético, al Real Madrid... no creo que eso sea estar mal» 13:36 Sobre la reciente polémica entre Piqué y los audios con Rubiales, Imanol «pasapalabra» 13:35 Imanol es claro. «No me importa perder mañana si acabamos en Europa a final de temporada. Ganarle al Barcelona no es un objetivo. El objetivo es ganar mañana, pero porque es el siguiente partido de Liga»

13:35 «El equipo siempre está siendo competitivo y eso es lo más importante. No sé si cambiaremos el sistema o no. Lo importante es que todos están ilusionados, estamos en un buen momento y queremos hacer un buen papel de cara a este importantísimo partido»

13:34 Arranca la rueda de prensa de Imanol Alguacil

13:31 El que sí pisará el césped del Reale Arena este jueves, aunque sea de manera significativa, será la leyenda blanquiazul David Zurutuza. El eterno pelirrojo recibirá la insignia de oro y brillantes del club.

David Zurutuza recibirá mañana la insignia de oro y brillantes del club

13:27 Ambos equipos aterrizarán mañana a las 21.30 con bajas sensibles en el centro del campo. Silva cumplirá sanción tras ser expulsado en el último partido de Liga ante el Betis y Pedri, por lesión. Por lo demás, el entrenador txuri-urdin podrá contar con toda la plantilla excepto los lesionados Monreal, Carlos Fernández, Oyarzabal y Barrenetxea. Precisamente el extremo donostiarra ha sido la noticia en el entrenamiento de hoy después de que se le haya podido ver sobre el verde de Zubieta.