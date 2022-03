Sigue en directo la rueda de prensa de Imanol Alguacil

14:00 Hasta aquí la rueda de prensa de Imanol Alguacil. Muchas gracias por haberla seguida con nosotros. Que pasen una buena tarde y un feliz fin de semana 14:00 «Recuperamos el 100% del aforo en Anoeta y esperamos poderles dar una buena alegría a los aficionados. De aquí al final esperamos que nada cambie y haremos lo que esté en nuestras manos para acabar lo más arriba posible al final de la temporada» 13:57 «Está siendo complicado manejar la relación entre la Real y el Sanse con dos categorías tan cercanas. Cada partido del Sanse les supone un esfuerzo enorme a los chicos del 'B'. Hay que seguir trabajando como están haciendo y darles el valor que tienen para ir poco a poco con ellos. Pero por no porque hagan tres o cuatro partidos buenos en el filial están listos para saltar al primer equipo. El salto es enorme. Tenemos que tener en cuenta que nuestro objetivo es el de formarles para que sean capaces de competir contra el Leipzig o el Betis. Y eso necesita paciencia y mucho trabajo» 13:54 «Hay que darle valor a lo que está haciendo este equipo. Hemos sufrido las lesiones de Nais o de Ander, pero para eso tenemos al filial. Si fuéramos cualquier otro equipo como el Villareal o el Betis habríamos pagado 20 millones por un reemplazo, pero eso no es la Real. Y estamos compitiendo contra ese tipo de equipos. Tenemos que valorar lo que estamos haciendo» 13:52 «Janu es un jugador diferencial que, cuando está a su mejor nivel, hay pocos como él» 13:52 «Creo que tengo la mejor plantilla posible. No puedo tener mejor plantilla que la que tengo y con esto hasta el final»

13:51 «Vamos a estar en la pelea por hacernos con un hueco en Europa hasta el final»

13:51 «Yo diría que estamos más cerca de Europa que el año pasado. La cuarta plaza está más cerca que la temporada pasada» 13:49 «Jugar contra equipos de Mendilibar significa que, para salir con la pelota desde atrás o estás a tu mejor nivel o te la van a robar. Ya se vio contra el Sevilla. Fueron incapaces de salir de su presión. Sino llega a ser porque estuvieron algo errados de cara a gol se hubieran llevado el partido. Tendremos que jugar a nuestro máximo nivel en tareas defensivas y con el balón» 13:48 «Nacho está muy lejos de volver a un once. Diego Rico ha entrenado bien, pero todavía se está recuperando. Tendré que ver por quién me decido. Jonathan lo está haciendo bien, pero es un chaval de 18 años Acaba de aterrizar y hay que tener paciencia y tranquilidad con él. Gorosabel ha estado trabajando bien. Veremos quién acaba jugando» 13:47 «El problema es que nosotros, por suerte o desgracia, nos ha tocado un grupo muy exigente en Europa League, hemos tenido que ir con todo y eso genera un desgaste. Y ahora estamos sufriendo esos esfuerzos» 13:45 «El de mañana no es un partido vital. Es un partido más»

13:45 «La temporada no acaba si se pierde este domingo. Todavía quedan 30 puntos por delante. Es importante para mí porque lo queremos ganar, porque es en casa y porque es el siguiente. No cambia nada. Lo afrontaremos con la misma ambición y humildad de siempre»

13:44 «Ayer quisimos entrenar con dos del Sanse y no pudimos contar con ellos porque también necesitan tiempo de recuperación. Es lo que tiene jugar cada tres días» 13:43 «La buena noticia es que Nacho Monreal ha vuelto a entrenar con el equipo de manera normal y veremos cómo evoluciona» 13:42 «No me quiero aventurar sobre Oyarzabal y Merino. Siguen tocados después del último partido y, a día de hoy, no sabemos con quiénes vamos a poder contar de cara al domingo» 13:41 «Aunque hayamos tenido tres días para descansar, el equipo todavía no está al 100% por desgracia. Veremos cómo se tercia la temporada de ahora en adelante. Por desgracia solo tenemos un partido a la semana ahora y tendremos más tiempo para descansar» 13:41 «El de este domingo es un partido especial, es un derbi. Esperamos hacernos con la victoria y dar una alegría a la victoria. Sabemos que contra los equipos de Mendilibar son partidos difíciles. Contra el Sevilla hicieron un partido muy completo, complicaron mucho las cosas a un rival de altura y esperamos un partido similar»

13:39 «Las buenas noticias son por parte de Diego Rico y Januzaj que parecen estar bien. Están entrenando con el equipo y mejorando. Lo mismo con Monreal»

13:39 «Al último partido llegamos bastante justos de piernas y todavía estamos sufriendo las consecuencias. Merino y Oyarzabal todavía están resentidos, Zubeldia también está tocado y hemos tenido que tirar de jugadores del segundo equipo» 13:38 Arranca la rueda de prensa. Turno de preguntas para Imanol Alguacil

13:27 La otra incógnita es saber a quién alineará el técnico txuri-urdin en el lateral izquierdo. Con Aihen entrenando en solitario, Diego Rico -ya recuperado- y Jonathan Gómez se postulan a ocupar un puesto que ha defendido Andoni Gorosabel en las últimas jornadas

Tres incógnitas para la ecuación del lateral izquierdo





13:25 El Alavés aterrizará en el feudo txuri-urdin con la necesidad de sumar la mayor cantidad de puntos posibles y alejarse de los puestos bajos de la clasificación. La Real, y en especial Imanol, tendrán la complicada tarea de formar un once en el que podrían faltar Oyarzabal y Merino. Ni el eibartarra ni el navarro se han entrenado hoy con el equipo.

Oyarzabal y Merino siguen al margen del equipo