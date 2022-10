Sigue en directo la rueda de prensa de Imanol

13:08 En Zubieta, "Sola no estará mañana y los que jugaron ante el Mallorca todos bien, con ganas", explica Imanol. 13:07 Imanol, antes de nada, quiera dar "el pésame a la familia de José Manuel Llaneza, vicepresidente del Villareal" y darle los ánimos a Joseba Zaldua por su lesión. "Vas a salir de esta Joseba, mucha fuerza y ánimo". 13:06 Comienza la rueda de prensa. 13:05 La mala noticia es que no podrá contar con Aihen ni con Cho en estos partidos anteriores al Mundial. El técnico fue muy claro en la rueda de prensa del martes respecto a la situación del navarro: «Tiene una rotura y me imagino que va para largo» señaló el oriotarra.



Seguimos a la espera de Imanol Alguacil. 13:03 Está a punto de comenzar la rueda de prensa de Imanol.

Le viene a la Real el último carrusel de partidos antes del comienzo del Mundial. Cinco desafíos antes del parón: Valladolid, Omonia, Betis, Manchester United, Valencia y Sevilla.

13:00 Aihen y Cho, bajas hasta el Mundial El navarro, que sufre la rotura del aductor, tiene para dos meses y el francés no se unirá al grupo hasta dentro de dos semanas



12:56 La Real Sociedad es tercera en Liga, en puestos de UEFA Champions League, sólo por detrás de Madrid y Barcelona.

El conjunto de Imanol busca este sábado a partir de las 16.15 horas en el José Zorrilla sumar otra victoria para afianzarse en esa tercera posición. 12:54 Uno de los temas, además del buen estado de forma de la Real Sociedad, es la renovación de Imanol Alguacil.

El técnico oriotarra termina contrato esta temporada pero todo los vientos apuntan a que sólo hace falta poner negro sobre blanco lo que entidad y técnico quieren. "Cuando la Real quiera, firmaré la renovación", llegó a decir Imanol.

12:49 Luis Miguel Arconada, el Balón de Oro histórico de la Real Después de más de 4.100 votos, los lectores de DV han elegido al mítico guardameta donostiarra como el mejor futbolista txuri-urdin de todos los tiempos.