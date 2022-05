Imanol: «Si ganamos mañana haremos historia»

13:54 En breves, más información sobre las palabras del técnico realista en la web de El Diario Vasco. Pasen un buen miércoles. 13:51 Hasta aquí la rueda de prensa de Imanol 13:51 "Yo estoy a tope. Os lo dije en su día: tengo contrato, y me voy a agarrar al timón. A mí me echaran los resultados, pero yo no me voy a ir, yo quiero seguir haciendo historia con la Real. Este año, y el que viene. Ojalá pueda ser el entrenador de la Real muchos años más" 13:50 "¿Merino? Se le está haciendo larga la temporada, pero a muchos otros también. Ha jugado mucho y le exigimos muchísimo. No tengo dudas con él, nunca. Me da igual que falle pases, no está en su mejor momento físico, pero Merino... es mucho Merino" 13:49 "Todo lo que hicimos contra el Levante no valió para nada" 13:48 "Yo no sé especular, ya lo sabéis. El Cádiz tampoco lo está haciendo, están siendo valientes. Mañana lo harán seguro, le ganó al Barça, empató con el Sevilla, el Valencia... Mañana me espero a un Cádiz que nos va a poner difícil las cosas. Para mí lo más importante es lo que hagamos nosotros"

13:47 "Negredo, Salvi, Lozano, Alcaraz, Idrissi... son jugadores de mucho nivel"

13:47 "El Cádiz está muy cambiado, Sergio lo ha hecho muy bien. Son valientes para presionar y son muy solidarios en el esfuerzo, también saben defender en bloque bajo, pero en transiciones son rápidos y peligrosos. Sergio les ha enseñado a jugar y tienen jugadores de mucha calidad, saben adaptarse a dibujos distintos" 13:46 "Partido a partido, vale? Primero hay que intentarlo con el Cádiz, queremos ganarles. Si ganamos mañana ya vamos de cabeza a intentarlo con la Europa League, que sería la rehostia" 13:45 "Lo de mañana una final? Para mí son todos finales, así me los tomo. Cada vez que defiendo este escudo quiero ganar y que mi equipo de una buena imagen. Si ganamos mañana hay premio: volver a Europa y hacer historia. Jugamos en casa, con nuestra gente... queremos darles la alegría de un triunfo con goles" 13:44 "No voy a dar ninguna pista sobre el once inicial. Le Normand está haciendo una gran temporada, es así, lo sabe todo el mundo. Pero está sancionado, están Pacheco, Elustondo, y los dos están bien para jugar. Ya veremos a quién pongo" 13:43 "Hicimos méritos en Valencia para ganar, sí, pero no lo hicimos. Tenemos cosas por mejorar. Algo falla... y el responsable soy yo. Cuando un equipo genera tanto, por muchos vídeos que vemos, el timing, el posicionamiento, cuando eres tan superior... los jugadores tienen algo que ver, pero algo falla. De una santa vez tenemos que estar acertados"

13:41 "La respuesta sobre Karrikaburu es muy sencilla: no he podido echar mano de él. He pedido muchas veces que vengan a entrenar, él, Sola, Urko... pero no pueden. La Segunda exige tanto que no han estado disponibles, si hasta se han perdido entrenamientos con el filial. Les cuesta mucho competir en Segunda, son jóvenes, hay que tener cuidado con ellos"

13:40 "¿Karrikaburu? Dije la verdad sobre él, y es la verdad para todos los del filial, eh. A todos les falta mucho para llegar a ser jugadores del primer equipo. Esto es lo que hay, si queremos competir contra los grandes de la Liga y de la Europa League... a todos los que están en el filial les queda un mundo para ser jugadores del primer equipo. No fue ningún palo para Karrika, de Sola diría lo mismo, y de Turrientes, y de Olasagasti... están todos muy lejos de ser jugadores competitivos para Primera. En ello estamos todos, Xabi Alonso, yo..." 13:37 "Si ganamos mañana haremos historia" 13:37 "¿La convocatoria? Si Karrikaburu está en la lista es porque nos pueden aportar. Jon tiene algo especial, que es el gol, eso se tiene o no se tiene. Viendo las bajas que tenemos, creo que nos puede aportar, igual que Lobete, Nais, Ander Martín... estamos todos bien. No sirve entrenar bien, hay que ganar ya de una santa vez. Tenemos que 'matar' al rival cuando tenemos la ocasión" 13:36 "Para mí cada partido es una final" 13:35 "A nosotros lo que nos conviene es hacer nuestro juego, cosa que salvo en la segunda parte del Rayo sí hemos hecho. Si jugamos como hasta ahora, sacaremos más puntos. Estamos jugando con personalidad, para mí bien, pero tenemos que ganar ya. El momento es mañana"

13:34 "El ambiente de mañana tiene que ser muy influyente, como siempre, pero sobre todo por lo que nos jugamos. El rival va a ser complicado, aunque no tenga nombre. El apoyo de la afición va a ser clave. El partido se podría decidir en la segunda parte"

13:33 "Karrikaburu... hemos bajado la carga de los entrenamientos para que los pueda aguantar. Ha estado muy bien, igual que Lobete, igual que los jóvenes... El partido de mañana es muy importante, es un partido para la historia. Espero que todos somos conscientes de esto" 13:32 "Los jugadores están bien, con muchas ganas. Lo único que queremos es ganar mañana de una vez por todas" 13:32 ARRANCA LA RUEDA DE PRENSA 13:32 Illarramendi, que ha sido baja en el entrenamiento de hoy por gastroenteritis, ha entrado en la convocatoria. 13:25 La lista de jugadores convocados por Imanol y su cuerpo técnico es la siguiente: Remiro, Ryan, Zaldua, Zubimendi, Illarra, Zubeldia, Aritz, Portu, Merino, Januzaj, Aihen, Guridi, Rico, Guevara, Rafael, Gorosabel, Silva, Sorloth, Pacheco, Karrikaburu, Lobete, Martín, y Djouahra.

13:22 El encuentro ante los gaditanos arranca a las 19.00 horas, este jueves. La Real ha facilitado la convocatoria y en ella, por primera vez desde hace varios meses, aparece Jon Karrikaburu.