Dos positivos más en la Real Sociedad

Imanol Alguacil ha comunicado en su rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey de este miércoles que dos jugadores han dado positivo en las pruebas realizadas este lunes. Como el entrenamiento de este martes está programado para las 16.00 horas, los test todavía no se han realizado, de manera que podría haber nuevos casos. Imanol ha dado máxima importancia a la eliminatoria de dieciseisavos de Copa que enfrentará a la Real al Leganés mañana y por eso «voy a llevarme a todos los jugadores del primer equipo disponibles porque el partido es muy importante. Sí o sí hay que ganar. Los que están bien viajarán todos, y completaremos con gente del Sanse».

Lo que no ha desvelado el club es si los tres futbolistas que no pudieron jugar el domingo contra el Alavés por estar aún cumpliendo los plazos desde su contagio llegan a tiempo para jugar mañana. Eran los tres que quedaban aún con Covid de los diez que dieron positivo en las vacaciones navideñas. De este modo, ya son doce los que en las últimas semanas se han contagiado. Imanol ha avanzado que, al igual que ocurre en la sociedad, no sería de extrañar que hubiera más casos en los próximos días.

Asimismo, Alguacil ha añadido que Rafinha no está con el punto de ritmo óptimo y que no jugará de inicio, pero «si no pasa nada raro o da positivo, sí está para echar una mano y además le veo con muchas ganas».

Máximo respeto al rival

El míster ha querido matizar que el Leganés es «un equipo de Segunda pero con jugadores de Primera, con mucha experiencia. Tienen jugadores potentes de Primera. Con el cambio de entrenador han cambiado de juego y aunque han perdido el último partido, lo vienen haciendo bien y llegan en buena racha. Irán hacia arriba y al final de temporada estarán arriba. Será un partido difícil pero tenemos que hacer lo nuestro».

Ha tenido palabras para los exrealistas que juegan en el Leganés (Bautista, Riesgo y Pardo). «Han pasado por aquí y todos son muy buenos. Mención distinguida merece Asier: con la edad que tiene dar ese nivel demuestra que es un gran profesional. Bautista ha estado con nosotros hasta ahora, es un gran jugador y Pardo tiene calidad y un punto de experiencia y está en buen momento. Son buenos jugadores y tienen un buen equipo. No será fácil». Sin embargo, ha añadido que «para ellos va a ser especial pero para nosotros también porque nos jugamos lo que nos jugamos. A mí no me vale que ellos están motivados, nosotros también. La diferencia que hay la tenemos que demostrar en el campo».

Se empiezan a acercar eliminatorias jugosas y llegan los recuerdos de la Copa del año pasado, pero Imanol ha señalado que «es muy complicado llegar a otra final y prueba de ello es que para poder llegar una han tenido que pasar treinta y pico años. No porque ahora hayamos llegado hace un año vamos a llegar todos los años. Depende de qué rival te encuentras, de cómo está el equipo, de si acierto yo... muchas cosas. Llegar a una final es muy complicado y por eso hemos estado tantos años sin llegar. Lo que pensamos hoy es en pasar. Yo pienso que el equipo va a hacer un buen partido y va a ganar».

Ha confesado tener ese punto de rabia de los últimos malos resultados ligueros y ha señalado que «eso nos tiene que ayudar. El fútbol no está siendo justo sobre todo en liga con lo que hace el equipo en muchas fases de los partidos. Pero también hago autocrítica. En esos partidos han pasado muchas cosas y muy diferentes, pero al margen de eso, en esos partidos el equipo y yo hemos podido estar mejor para poder sacar algo más positivo. No quiere decir que todo nos haya ido mal. Lo que no hemos sido capaces es de hacer 90 minutos redondos y todo está muy igualado. Tenemos que hacer autocrítica al margen de que haya detalles que antes caían a favor y ahora en contra, que es lo que no nos está dejando ganar partidos».