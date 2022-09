Imanol Alguacil: «Como en la Real no voy a estar en ningún sitio» El oriotarra desvela que no habrá problema en renovar su contrato «porque el club ya me ha dicho que se quiere sentar»

Imanol Alguacil ha comparecido este mediodía antes del entrenamiento del primer equipos en la sala de prensa de Zubieta para explicar los pormenores antes del choque de mañana en el Coliseum Alfonso Pérez Muñoz de Getafe ante el equipo azulón a partir de las seis y media de la tarde, aunque lo más destacado han sido las respuestas del oriotarra acerca de su posible renovación con el club txuri-urdin.

«El club tiene muy claro lo que yo pienso», ha confesado el técnico realista, «pero no ahora después de lo de Manchester, sino mucho antes,. Lo único que hay que hacer es sentarse», ha comentado dando por hecho que no va a haber ningún problema en renovar su contrato. Imanol ha seguido diciendo que «no hay ningún problema de que acabe contrato porque cuando el club decida que nos tenemos que sentar, lo haremos». El trabajo del oriotarra está siendo muy destacado, no solo en Gipuzkoa, sino por casi todos los rivales que se miden a la Real. «Lo único que he hecho ha sido trabajar, no he ido donde el presidente o Roberto Olabe. No voy a estar mejor que aquí en ningún lado». Imanol ha reconocido que «el club sí que quiere sentarse, porque me lo ha transmitido». Eso sí, el oriotarra ha mirado con una sonrisa a la prensa y ha espetado, «os digo una cosa: cuando vayan mal dadas, Imanol no va a soltar el timón, se va a agarrar el timón hasta el final. Y no me preguntáís si estoy cansado o si tengo fuerzas de sacar esto adelante porque sabéis que sí».

Imanol ha relatado el orgullo que se siente cuando su trabajo y resultados son reconocidos a pie de calle. «Hacer historia con el club de tu vida es lo máximo que puedo pedir. Yo siento el cariño del club, de la directiva y de los jugadores. Además para mi salir por Donosti, que esté paseando y me den las gracias los aficionados me llena y para eso no hay dinero que lo pague». Ha vuelto a insistir que «todos (club y él) tenemos claro lo que queremos y nos vamos a sentar».

La trayectoria de la Real con Imanol al frente está siendo impecable, con una Copa bajo el brazo, tres clasificaciones europeas seguidas y un constante crecimiento en cuanto a juego y resultados. Preguntado si cuando cogió las riendas del equipo lo esperaba, no ha tenido dudas en responder. «Sí esperaba que las cosas fueran así. Sé cómo trabajan los jugadores y no es una sorpresa. Es muy difícil darle continuidad durante tantos años. Cuando vengan los malos resultados no me digais que estoy cansado porque cansado no estoy. El equipo lo tiene muy claro, independientemente de los resultados, el aficionado se tiene que sentir orgulloso. No por esas noches que hemos nombrado sino por el trabajo que da el equipo».

Imanol ha comentado que el partido de Old Trafford «es historia» aunque ha reconocido que «fue algo histórico». No cree que sus jugadores puedan estar despistados para el choque ante el Getafe porque «llevan mucho tiempo entrenando conmigo y somos conscientes de que hemos hecho historia pero solo ha sido eso. Estamos pensando cómo ganar el partido de mañana, el rival nos va a poner las cosas más dificiles si cabe». Del Getafe ha comentado que «que no hayan ganado no quiere decir que tengan mal equipo. Miras su plantilla y tiene unos jugadores de primer nivel. No hay partidos fáciles y en el campo debemos demostrar todo lo que tenemos». El oriotarra ha explicado que el partido de Mánchester no ha dejado ninguna secuela física y tiene a todos los jugadores disponibles a excepción de Oyarzabal, Carlos Fernández, Le Normand y Rico.