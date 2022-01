Imanol: «Ni antes éramos tan buenos, ni ahora somos tan malos»

14:16 Lo dejamos aquí por ahora. Recuerden que pueden seguir informados las 24 horas en www.diariovasco.com. ¡Hasta otro momento! 14:14 El técnico oriotarra no ha querido confirmar qué futbolistas podrá recuperar para mañana tras pasar el Covid-19. 14:08 Finaliza la rueda de prensa de Imanol Alguacil. 14:07 "Espero un partido muy abierto. Ya visteis el partidazo que hicieron el otro día ante el Betis. Tienen un nivel para estar peleando con nosotros en Europa porque tienen un plantillón. A nivel defensivo han mejorado una barbaridad". 14:06 "Si la dirección deportiva decide traer algo por la lesión de Barrenetxea y nos encaja, perfecto, pero yo nunca pido nada. Me preocupo de sacar el máximo a lo que tengo". 14:05 "Rafinha va mejorando día a día. El otro día, viendo cómo se puso el partido, decidí no sacarlo".

14:04 "Me fastidia por Barrenetxea. Estando al 100% perdemos a un gran jugador. Pero cuando no están unos están otros. Desearle una pronta recuperación. Echaremos mano de los que estamos y del filial".

14:02 "Todos los puntos son de mucho valor. En un mes esto cambia una barbaridad. Entiendo que siempre se nos pida dar la cara y lo mejor para estar arriba. El equipo todavía tiene mucho margen de mejora, no está en su mejor versión". 14:00 "Ni antes cuando íbamos primeros estábamos tan bien, ni ahora estamos tan mal. Estamos a tres puntos del tercer clasificado. Todo está muy igualado. el equipo en ningún momento tiene dudas de nada. Lo que tenemos claro es que el equipo tiene unas ganas tremendas de ganar el sábado en Anoeta". 13:58 "Los pequeños detalles están cayendo del lado del rival en Liga". 13:58 "Nos falta hacer un partido redondo. Después de hacer la primera parte que hicimos en Leganés, no se nos puede ir el partido como se nos fue. En momentos puntuales estamos fallando y es lo que nos está faltando para ganar". 13:57 "Los números están ahí. Llevamos pocos puntos para los que merecíamos, pero a pesar de ello estamos a tres del tercero".

13:56 "Estamos 24 futbolistas de momento, espero que mañana sigamos siendo los mismos"

13:55 "La eliminatoria de Copa va a ser un partido muy bonito" 13:54 Empieza la rueda de prensa.

13:52 Los guipuzcoanos tratarán de revertir mañana ante el Celta una mala racha de resultado en Liga, donde no vence la Real desde que hace dos meses se impusiera a Osasuna en El Sadar. 13:50 Entre tanto, la Real ha conocido esta mañana su rival para los octavos de final de la Copa del Rey, que le emparejará al Atlético de Madrid en un encuentro que se disputará en el Reale Arena los días 18, 19 0 20 de este mes. 13:48 El técnico oriotarra dará a conocer la última hora de la plantilla txuri-urdin, con especial atención a las posibles altas o bajas que pueda tener a causa del Covid-19.

13:46 Arratsalde on! En unos minutos comparece Imanol Alguacil ante los medios de comunicación en la previa del encuentro liguero de este sábado a las 16.15 horas en el Reale Arena frente al Celta.