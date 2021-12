Sigue en directo la rueda de prensa de Imanol

13:21 "Hemos demostrado en varios partidos esa madurez defensiva. Hay que darle mucho valor al equipo con la media de edad que tenemos. Es un equipo extremadamente joven que tiene mucho por crecer. Yo también. Estamos dando pasos y es lo que queremos, pero no nos tenemos que olvidar lo que somos" 13:19 "El Betis está en un nivel de madurez máxima. Jugadores de mucho nivel y de mucha experiencia. Avalados por un gran entrenador. Es un equipo muy poderoso. Están en un punto de madurez buenísima para sacar rendimiento y se están aprovechando de ello" 13:18 "Agradecer a los exrealistas (Willian José, Bravo, Canales, Juanmi...) en el Betis todo lo que hicieron aquí. Han acertado yendo a donde han ido, están en un buen momento, espero que mañana no lo tengan. Aquí estuvieron muy comprometidos, les deseo lo mejor" 13:17 "No sé lo que le pasó al Betis. En la Real no ha existido crisis, sobre todo en el juego. Puede ser que en resultados, pero mantener lo que estamos haciendo es imposible. Solo lo está haciendo el Real Madrid. No ha habido crisis" 13:15 "Creo que el Barcelona va a acabar entre los cuatro primeros. Los de arriba van a ser los de siempre. Para estar ahí hay que ser capaces de hacer 80 puntos. Lo vamos a intentar, pero tenemos que ser conscientes de lo que decimos. No cambio lo que dije hace semanas" 13:13 "Si sigue así el Betis va a terminar muy arriba. También tuvieron su fase menos buena, todos lo vamos a pasar. Esto es muy largo, queda mucho, todavía no hemos llegado al final de la primera vuelta. Quien sea capaz de aguantar a primer nivel podrá aguantar arriba. Incluso al Barcelona y al Atlético les está costando ganar ante cualquier equipo"

13:12 "No os podéis imaginar lo fuerte que es David Silva. Por la imagen puede aparentar una cosa, pero es tremendo los datos a nivel de fuerza. Con 36 años está capacitado para hacer lo que hace. Los dos (Silva y Merino) se han perdido muy pocos entrenamientos y los dos entienden muy bien el fútbol. No necesitan más de un entrenamiento para volver a jugar"