Oyarzabal: «El equipo está bien, somos los mismos a los que hace un mes se nos ponía por las nubes»

16:44 "El PSV hizo méritos para estar en Champions. Es casi injusto que estén en la Europa League" 16:44 "Han recuperado a dos jugadores muy buenos y muy importantes para su esquema. Tienen jugadores de mucho nivel en todas las líneas. Filtran pases desde atrás de manera increíble, los de arriba son letales y desde las bandas también dan mucha guerra. Para mí son el mejor rival del grupo"

16:43 "Es un equipo con mucho nivel (PSV). Es capaz de jugar posicionalmente o en transiciones. Va a tener mucho que ver lo que podamos hacer y cómo de equilibrados ataquemos" 16:42 "Son muchos los equipos que nos han cerrado por dentro, pero el equipo ha sido capaz de ganar. Los pequeños detalles son los que están marcando la diferencia. Antes caían a nuestro favor y ahora no tanto. Pero el equipo sigue en la buena dinámica que hace un mes. No es que nos hayan pillado la matrícula" 16:39 "El primer tiempo contra el Real Madrid fue mejor que el del 3-4 del año pasado en Copa. Pero al final manda el resultado. Pero el partido de este fin de semana fue incluso mejor" 16:38 "Asier Illarramendi todavía no está como para jugar de inicio. Ha entrado porque creo que es importante que esté con nosotros, pero todavía no está al 100%. Está mejorando, le queda poquito, pero todavía no está recuperado"

16:36 "Yo creo y confío en que la Real Sociedad va a seguir en Europa League"

16:36 "Nuestra manera de preparar los partidos siempre es la misma. Siempre queremos ganar. Y da igual que enfrente esté el Real Madrid, el Panadería Pulido o el Real Madrid" 16:35 "Ver Anoeta lleno y animando es increíble y nos aporta mucho. Estamos muy orgullosos de la manera en la que nos animan. En los últimos partidos no les hemos podido dar una alegría, esperamos que mañana podamos dársela" 16:34 "Lo de mañana es un partido muy importante y lo hemos preparado como tal. Pero no es una final. Las finales se juegan en mayo" 16:33 Turno de Imanol Alguacil 16:33 "Para nosotros jugar este partido vital en casa es muy importante. Creo que mañana la grada estará con nosotros y trataremos de hacerlo lo mejor posible para que, entre todos, vayamos juntos en la mismo dirección y con la clasificación a nuestras casas"

16:31 "Quizás los resultados no están siendo buenos por pequeños detalles, pero confiamos en que mañana podamos hacer las cosas bien y volver a ganar. Que es lo importante"

16:29 "El hecho de que a ellos les sirva el empate puede que influya en su forma de jugar, pero nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro" 16:29 "El equipo está bien. Somos los mismos a los que hace un mes se nos ponía por las nubes. En los últimos partidos no hemos tenido los mejores resultados, pero estamos con ganas de poderle dar la vuelta y volver a la senda de la victoria" 16:28 "Llevamos unos últimos partidos con peor juego que en otras ocasiones, pero es importante que mañana recuperemos nuestro juego y que seamos ganadores en las dos áreas, que es otra de las cosas que no está faltando en los últimos partidos. Tenemos que tratar de crear más ocasiones que el rival" 16:27 "A todos los que jugamos de delanteros nos gusta meter goles. Y más si estos se traducen en alegrías, puntos o pases de ronda. Yo no voy a dejar de internarlo para que las cosas sigan llegando, pero no es algo que me agobie. Estoy a disposición del equipo para ayudar en todo lo que se necesite" 16:26 "Hay mucho en juego. Es un choque al que le tenemos muchas ganas"

16:25 "Va a ser un partido duro, difícil. Ya vimos en la primera vuelta que iba a ser un partido de ida y vuelta, muy físico. Sabemos que a ellos les vale el empate, pero nosotros tenemos que ir a por los tres puntos"

16:24 "Es muy importante que estén los aficionados en el campo. Cuando jugamos en casa y cuando jugamos fuera también. Esperamos que nuestro plan salga bien para que todos podamos disfrutar y darles una alegría a los aficionados" 16:23 "Tenemos experiencia en cumplir los objetivos al borde. Ya lo hicimos contra el Nápoles, también en las dos últimas temporadas con el pase a Europa, así que lucharemos hasta el final para a ver si se puede dar" 16:23 "Para nosotros es un partido muy importante. Hay mucho en juego. Sabemos que tipo de partido va a ser y sabemos qué tenemos que hacer. Ya tenemos ganas de dejarnos todo sobre el campo"

16:22 Turno de Mikel Oyarzabal 16:21 Arranca la rueda de prensa

16:18 Sorpresa. Asier Illarramendi vuelve a la convocatoria para el partido ante el PSV