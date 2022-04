Sigue en directo el Real Sociedad-Espanyol con los comentarios de los periodistas de El Diario Vasco

21:45 Nuevo remate de cabeza del Espanyol con cierto peligro 21:45Álvaro Vicente No me gustan nada estos partidos en los que atacas, atacas, no terminas de marcar y el equipo rival, no exento de calidad, tiene sus cositas para pisar el área de la Real. 21:44Jorge Sainz Se estira un poco el Espanyol 21:44 Ataca el Espanyol y providencial Le Normand para sacar el balón del área. 21:41 Minuto 40, 0-0 en el Reale Arena. 21:38 El monólogo de la Real recuerda a 'Cinco horas con Maro' de Miguel Delibes...

21:38 76 a 24 en posesión para la Real, terrible

21:36Iker Castaño El guion de partidos de la Real en casa esta temporada apenas cambia. Superior al rival pero no materializa. Minuto 35: 0-0. 21:36 Isak, negado totalmente 21:36Iker Marín Qué bien juegan Silva y Rafael, no es buena idea para el Espanyol dejarles tanto tiempo solos 21:33 Otro paradón de Oier, esta vez a Silva. Segunda clara de verdad para la Real 21:33Raúl Melero Vaya ocasión de Silva.. Excelente Rico en el robo

21:32 Minuto 30: 0-0. Es cierto que la Real lo está intentado de todas formas pero a excepción del paradón de Oier al remate de Martin Zubimendi no hemos tenido ocasiones realmente claras.

21:29 Nada, remató Le Normand pero muy desviado 21:28 Nuevo saque de esquina para la Real, veremos si en este hay suerte 21:28 Guion conocido. Dificultades para hacer ocasiones. Difícil lo del 3-0 21:27Iker Marín La Real lo intenta por derecha, izquierda, centro, saques de esquina... pero lo que mejor le está funcionando es la presión para robar rápido y volver al ataque. 21:26Iker Marín Dupla Rafael-Silva, más activo el brasileño que el canario, que es cierto tiene menos espacio para filtrar a los delanteros entre tanto defensa

21:24 Raúl Melero La televisión ofrece un plano de Mikel Oyarzabal en el palco con la pierna izquierda en alto

21:24 Januzaj, Carlos Fernández y Mikel Oyazabal en Anoeta viendo el partido. Qué bien nos vendrían los tres en el campo.



21:23Raúl Melero No sé si me convence mucho ver a Sorloth e Isak juntos... 21:23 Minuto 20: 0-0 21:22 Notica de última hora, no tiene mucho que ver con el Real-Espanyol, pero la actualidad manda.Mendilibar deja de ser entrenador del Alavés. 21:22Álvaro Vicente Mendilibar, destituido en el Alavés.

21:18 Ocasión de Cabrera para el Espanyol. Falta lateral sacada desde la derecha y cabezazo del uruguayo. Pasó cerca del poste el balón.

21:18 Primera llegada de los pericos. Bien cerrado un Espanyol poco atrevido. Colgados por ahora a la inspiración de Rafinha. 21:17Raúl Melero Hay que poner en valor que en 15 minutos el Espanyol no ha pasado de campo...

21:17 Minuto 15: 0-0



21:14Diariovasco.com (Directos) La Real tiene encerrado al Espanyol en su campo, qué bueno sería meter un gol rápido. Además, la presión txuri-urdin en la salida de balón visitante está siendo muy buena 21:13Álvaro Vicente Inédito: Ánimos a Mikel Oyarzabal en el minuto 10 en la publicidad luminosa a pie de campo. 21:13 Minuto diez y ovación para Oyarzabal con imagen incluida en marcador y vallas 21:12Iker Castaño Minuto 10 y ovación a Mikel, con dedicatoria en el luminoso. #Betiegongogarazurekin10 21:11 La Real dueña del balón, minuto 10: 0-0

21:11 Raúl Melero La Real pedía una mano de Loren dentro del área... y Portu diciéndole al colegiado "Jaime, qué te dicen por el pinganillo". Cosas del VAR

21:09Raúl Melero La Real ha entrado al campo como contra el Alavés, intentando meter atrás a su rival y robar el balón arriba 21:09 Qué ocasión más clara ha tenido Martín Zubimendi. Centro de Silva, mal despeje, le queda al 3 el balón y el balón a saque de esquina 21:08Diariovasco.com (Directos) Dura entrada de Yangel Herrera a Rafael, podría haber sido amarilla tranquilamente. 21:08 Gabon. Floja entrada en Anoeta 21:08Raúl Melero Vaya dos entradas de Herrera...

21:07 Álvaro Vicente Oier, en la portería del Espanyol. Recuerdo muy buenos entrenamientos de él en Zubieta en la etapa de Moyes cuando el aficionado y los periodistas podíamos seguir los entrenamientos en directo. Aquello voló. Es un buen portero.

21:07 Primeros 5 minutos de partido y la Real se ha hecho con la balón. 21:06 Álvaro, el realizador de TV en la previa con planos cortos para dar la sensación de gente pero los planos generales no engañan... 21:04Iker Castaño Pues parece que sí, Isak escorado a banda izquierda y Sorloth en punta. A ver cómo sale. No me disgusta 21:03Álvaro Vicente Gabon, sorprende por lo menos tan poco público en Anoeta. Ya sé que es lunes, nueve de la noche, pero jugándose la Real lo que se juega... Por cierto, deslucido el intento de mosaico. 21:01 Comienza el partido en Anoeta

21:01 Raúl Melero Había ganas de fútbol y de la Real!!! Veremos a ver el dibujo de Imanol si juega 4-4-2 o tira a Isak a una banda