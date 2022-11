Sigue en directo el Real Sociedad - Valencia con los comentaristas de El Diario Vasco

17:05Raúl Melero Buena acción de Rico de volea. Pelín desviado... así habrá que intentar sorprender 17:05Antxon Blanco Carlos Fernández dejandse la piel en cada acción. Una lección de un delantero cuando su equipo está con diez. 17:03Antxon Blanco La Real jugando a lo que no sabe. Sin balón, muy atrás, 17:03Iker Castaño Carlos Fernández se parte el pecho detrás del balón. Compromiso ejemplar. 16:59 Minuto 41. Piden penalti por mano de un jugador del Valencia, pero Munuera dice que siga el juego. 16:57Iker Castaño La Real trata de salir poco a poco ante la dificultad de tener que defender con uno menos, Zubeldia de lateral y Zubimendi de central

16:57 ¡Sorloth, a punto de marcar! Minuto 39. Gran combinación de la Real por banda izquierda. Illarra cede a Rico y este pone un gran balón a Sorloth, cuyo cabezado despeja en línea de gol Cömert, con Mamardashvili ya superado. ¡El noruego ha tenido el 2-1!

16:54Raúl Melero VAya jugadón... 16:54Raúl Melero ¿Desde cuando Remiro no hace un gran partido? Se le necesita en días como hoy 16:54Antxon Blanco Jorge, no podemos seguir con esta defensa. Problemas en dos zonas. Algo pasa con Gorosabel…? 16:53Gaizka Lasa Necesita la Real alargar un poco las posesiones para descansar con balón 16:52Jorge Sainz Tiene que tocar algo Imanol porque estamos sufriendo atrás.

16:50 Gran ocasión del Valencia. Correia centra desde la derecha y Marcos André remata de cabeza. Remiro despeja a córner con cierta dificultad.

16:50 El Valencia se ha hecho con la posesión del balón y está acercándose con asiduidad al área txuri-urdin. La Real ha está acusando la expulsión de Aritz. 16:48Antxon Blanco Arbitraje de broma. Tomadura de pelo total. Desde el campo el capitán tiene que spretar muchísimo más. 16:47 Minuto 30. Juego parado por un choque entre Sorloth y Cömert. Los dos jugadores se retiran a la banda, aunque parece que ambos podrán continuar. 16:45 El Reale Arena abuchea a Munuera Montero por una presumible falta a Sorloth. El colegiado ha indicado que el defensa ché golpeó balón. 16:44Iker Castaño Es increíble. Vaya primera media hora de partido. Decisiones tomadas al revés.

16:43 Brais y Zubeldia, a punto de marcarMinuto 25. ¡Gran ocasión de la Real! Centro de Rico desde la izquierda que Brais remata desde el borde del área. El rechace de Mamardashvili lo coge Zubeldia, pero su disparo se ha ido muy alto.

16:42 Gol del Valencia, gol de Lino (1-1). El brasileño ha disparado suave desde fuera del área pero Remiro no ha podido ver el balón a tiempo ante la presencia de varios jugadores txuri-urdin. 16:42Antxon Blanco Yo no seguiría con Zubimendi de central y Zubeldia de lateral. Quitaría a un delantero y volveríal dibujo de inicio con un delantero menos. 16:40 Minuto 23. Nueva ocasión del Valencia. Tras botar un córner, Almeida lo ha intentado desde fuera del área, pero su disparo -cruzado- ha salido desviado. 16:37Gaizka Lasa Hoy, más que nunca, necesitamos que Sorloth sujete los balones que el equipo pueda sacar en largo. Sobre todo según avance el partido y haya más cansancio 16:37Antxon Blanco Zubimedi retrasa su posición e Illarra de pivote… hasta que se Imanol decida el cambio.

16:37 Ocasión de gol para el Valencia. Kluivert bota un córner y Merino, sin querer, a punto está de sorprender a Remiro.

16:36Gaizka Lasa Qué verdad aquello de que el sentido común es el menos común de los sentidos. Sobre todo en el arbitraje del fútbol. 16:35Antxon Blanco Zubeldia se coloca de lateral derecho tras la expulsion de Aritz 16:34Raúl Melero Pues nada...al maraton de partidos hay que sumarle 75 minutos con uno menos

16:35

16:35Gaizka Lasa Una roja por una acción involuntaria? Traerá cola! 16:34Jon Agirre Sigo sin entender el VAR. No creo que estas jugadas entren en la filosofía 16:35 ¿Crees que la acción de Aritz era merecedora de roja?

16:34 Aritz, expulsado ¡Roja para Aritz Elustondo! La Real se queda con diez en el minuto 16 de partido. Munuera Montero ha revisado la acción en el monitor y ha optado por mostrar la roja al lateral txuri-urdin.



16:33Jorge Sainz El fútbol del Var. No mola. 16:32 Juego parado. El colegiado está viendo nuevamente la secuencia completa de la entrada de Aritz a Lino. 16:32 Amarilla para Aritz Elustondo por una fuerte entrada a Lino. 16:31Jorge Sainz Rápido ha ido el árbitro a amonestar a Aritz. Desde la grada no ha parecido tanto. 16:30Raúl Melero Los dos laterales con amarilla.

16:30 Antxon Blanco Los dos laterales de la Real con tarjeta. Rico, antes, y ahora Aritz. En 14 minutos..

16:29 Minuto 12. Homenaje a David Quintano, aficionado que mandó un emotivo mensaje a Imanol Alguacil antes de fallecer. 16:29Antxon Blanco El Valencia deja mucho espacio cuando defiende. Me sorprende que adelante tanto su línea del centro del campo. 16:28Jorge Sainz Gatusso se come a alguno en el descanso!!! 16:27 Illarramendi ha aprovechado un error de la defensa ché para asistir a Sorloth: Hugo Guillamón, en su intento de despeje, ha introducido el balón en su propia portería y Mamardashvili no ha podido hacer nada. 16:27Raúl Melero No hay que hacer ascos a la suerte...

16:26 ¡Goollll de la Real Sociedad!