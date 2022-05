Sigue en directo el partido con los comentarios de los periodistas de El Diario Vasco

18:40Antxon Blanco Me alegra ver a Zubimendi más vertical que en otros partidos, él puede hacerlo. Subiendo el balón con decisión y, por cierto, asociándose muy bien con Illarra. 18:39Raúl Melero Vamos a ver si acaba hoy con su particular gafe Portu. Muy activo el murciano por el momento 18:39Jorge Sainz Rafinha, en la mediapunta de Silva. A ver si emula a su hermano Thiago, el futbolista más en forma de Europa junto a Benzema. 18:37Iker Castaño Si hay algo que se debe tener en cuenta en este deporte son los errores en la medular, pero especialmente en éste. El Rayo tiene jugadores que salen rápido al contragolpe con Isi, Unai López, Guardiola, etc. 18:37 La Real juega con un 4-4-2 con rombo en el medio. Zubimendi organizando, con Illarra y Merino en los costados y Rafael como punta de ese rombo 18:34 La Real tiene el balón y el Rayo sale a apretarle arriba

18:33 Álvaro Vicente Zubimendi ha conducido de área a área prácticamente.

18:33Jorge Sainz La Real sale decidida a dominar. 18:33 Primera ocasión para la Real. Zubimendi conduce, cede a Portu en profundidad y su disparo en buena posición lo desvía a córner un defensor 18:33Raúl Melero min 2, primera ocasión. LA Real ha entrado sensacional al campo 18:32Álvaro Vicente Tiene pinta de que la Real va a tener mucha, mucha posesión. 18:31Iker Castaño Buenas tardes. Partido en el que no está permitido fallar. No obstante, por muy sencillo que parezca, cuidado con el Rayo (salvado) de Iraola. Me gusta el once.

18:31 Antxon Blanco Una victoria en Vallecas casi noquearía a Villarreal (serían 6 puntos de diferencia a falta de disputarse 12 y meterías gomas al Betis, que juega mañana en Getafe.

18:31Álvaro Vicente Buenas tardes, estupenda tarde para jugar a fútbol. Buen ambiente en Vallecas y en los alrededores.

18:31 ¡Arranca el partido en Vallecas! 18:30Jorge Sainz Además de en Illarra habrá que fijarse efectivamente en Portu a ver si mete de una vez un gol. 18:29Antxon Blanco No me acuerdo cuándo Imanol utilizó a Portu y Sorloth como únicos delanteros. Es la quinta delantera diferente de Imanol en los últimos cinco partidos. Está claro qué falta al equipo y dónde hay dudas 18:28Jorge Sainz Gran oportunidad para meter más distancia a los perseguidores y pasa volver a soñar con la Champions vista la mala racha del Atlético.

18:27 Jorge Sainz Pues sí, Antxon, porque Illarra además no ha jugado ni un minuto en las ultimas cinco jornadas pese a estar en el banquillo.

18:27Antxon Blanco Creo que es el partido más sencillo para la Real de los 5 que faltan para el final de la temporada. Los dos próximos dos choques ante equipos con la soga al cuello, Levante y Cádiz. Y después Villarreal y At Madrid, este en Anoeta como guinda final. 18:26 El árbitro pontevedrés ha dirigido a la Real en una ocasión. Fue en la victoria por 0-2 en Cádiz en la jornada 4 18:26 Alejandro Ruiz Muñiz será el colegiado del encuentro 18:25 La última derrota en Vallecas data del 5 de octubre de 2013 cuando los entonces dirigidos por Jagoba Arrasate cedieron por 1-0, tanto obra de Jonathan Viera 18:25Jorge Sainz Arratsaldeon. Día histórico para la Real al clasificarse para la Champions femenina precisamente ante el Rayo. Ahora toca al masculino intentar lograr la victoria.

18:25 La Real no vence en Vallecas desde el 23 de mayo de 2015, con David Moyes en el banquillo, cuando superó al Rayo por 2-4. Vela, Chory Castro, Agirretxe y Gorka Elustondo fueron los goleadores

18:24 Hola de nuevo a todos. Sorpresitas de Imanol en ese once. Illarra vuelve como titular, creo que no lo hacía desde el 5 de marzo ante el Madrid. Está bien saber hasta dónde puede llegar el capitán tras la irrupción de Zubimendi. Y banquillo para Isak. El sueco no era suplente desde el 20 de marzo ante el Sevilla. Oportunidad para Sorloth, más acertado en las últimas jornadas. 18:24Iraitz Vázquez Buenas tardes! Buena oportunidad de la Real para poner tierra de por medio con el Villarreal y acercarse al sueño de la Champions. Imanol saca un once sorprendente con Illarra y veremos si por fin los delanteros terminan con su sequía 18:21 En la última visita a Vallecas, temporada 2018/19, los txuri-urdin firmaron un 2-2 con goles de Héctor Moreno y Willian José. Comesaña y Embarba marcaron para los locales 18:20 En la primera vuelta se impuso la Real por 1-0 gracias a un tanto de Mikel Oyarzabal 18:13 El técnico usurbildarra deja en el banquillo a Luca Zidane, Falcao, Mario Suárez, Trejo, Nteka, Bebé, Sylla, Kevin Rodrigues y Óscar

18:13 Por su parte Andoni Iraola sigue poniendo toda la carne en el asador y el Rayo Vallecano saldrá con Dimitrievski; Mario Hernández, Maras, Catena, Fran García; Comesaña, Pathé Ciss; Álvaro García, Unai López, Isi; y Sergi Guardiola