Sigue en directo el partido con los comentarios de los periodistas de El Diario Vasco

13:57Antxon Blanco Vuelven en los laterales Aihen y Gorosabel. Zubeldia en el centro de la defensa. Zubimendi y Kubo, y el ya comentado Illarra. 13:55Antxon Blanco Sorpresa con la titularidad de Illarra. Tanto hablar de él por no contar ni en los cambios, e Imanol apuesta por el rubio. Me imagino que Zubimendi estará en su sitio e Illarra por delante. Rara la suplencia de Merino ¿Tocado más de lo que se decía? O decisión técnica. 13:53Aitor Ansa Arratsalde on! Salida complicada siempre la de Balaídos ante un Celta que ya le puso en apuros al Barça la pasada jornada en el Camp Nou. Sorprende la suplencia de Merino en la Real, que ya descansó en Europa el jueves, y habrá que ver cómo afecta al equipo jugar a la hora de la comida 13:53 Buenas tardes. En plena digestión o a la espera del plato en el descanso., Vosotros elegís. Mucho viento en Balaídos. Pronóstico de lluvia. Ovación a Brais en el calentamiento. 13:51Iraitz Vázquez Eguerdi on! Partido en un horario extraño para los jugadores, vamos a ver cómo se adaptan a jugar al mediodía. Viendo la alineación parece claro que Imanol quiere ir dando descanso a quienes lo están jugando todo y una oportunidad a quienes lo están participando todo. Veremos cómo dispone ese centro del campo con Illarra que debe ser un activo importante para este equipo. Brais vuelve a casa, esperemos que no le afecte jugar en Balaídos a una de las sensaciones de la temporada

13:51 El calentamiento ha terminado sin contratiempos. En las imágenes, Kubo y Silva en los minutos previos. 🌟 🔝 😊#CeltaRealSociedad | #AurreraRealapic.twitter.com/JQnvTMC6wP — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) October 16, 2022

13:46 El Celta saltará al césped con el siguiente once: Marchesín, Mallo, Aidoo, Núñez, Galán; Fran, Oscar Rodríguez, Veiga, Cervi, Aspas y Larsen. 13:43 Una victoria les permitiría alcanzar los 19 puntos en la tabla, los mismos que un Atlético de Madrid que a día de hoy ocupa la tercera plaza, es decir, puestos Champions. 13:42 La Real encara el choque en plena racha de resultados. Contando con los partidos de Europa League, son seis los triunfos consecutivos que llevan los de Imanol.

13:28 El choque ante el Celta será especial para Brais Méndez. Y es que el de Mos se enfrenta e su exequipo, el Celta, donde ha jugado desde la temporada 16-17 y donde guarda muchos buenos recuerdos.

🔙 Brais 🔝🔵⚪️#CeltaRealSociedad | #AurreraRealapic.twitter.com/acibhYv1w2 — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) October 16, 2022

13:24 El Celta encara el encuentro con sensaciones encontradas, ya que su buen juego no se ha visto reflejado en resultados. Los de Coudet se mantienen en mitad de tabla, con 10 puntos aunque, eso sí, habiendo hecho frente a equipos del nivel de Real Madrid, Atlético, Betis o Barcelona. 13:22 Balaídos es un campo muy propicio para los intereses de la Real. Y es que en las últimas cinco visitas a Vigo los txuri-urdin han sumado cuatro victorias y una única derrota. El año pasado, los realistas se impusieron por 0-2 con goles de Isak y Aritz Elustondo.

13:12 ¿Te gusta la alineación de la Real ante el Celta?

13:04 Este es el once con el que saldrá la Real en Vigo: Remiro, Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Aihen, Zubimendi, Illarramendi, Brais, Silva, Sorloth y Kubo.

📋 ¡La 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 de la Real 🆚 @RCCelta!#CeltaRealSociedad | #AurreraRealapic.twitter.com/wwieVCGieF — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) October 16, 2022