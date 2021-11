Imanol Alguacil: «Alexander Isak ha pasado una mala noche y no ha entrenado por precaución»

17:38 Finaliza la rueda de prensa. Gracias por acompañarnos. 17:37 "No sé quién va a estar para el próximo partido. No sé con quién voy a poder contar el domingo. Mañana voy a sacar el mejor once. Para mí el partido más importante es el siguiente. Así lo he demostrado siempre" 17:36 "Nos estamos acostumbrando mal. Ya si no ganamos 4-0 parece que no hemos hecho un gran partido. Si no robamos arriba parece que no presionamos bien. Si nos sacan dos centros parece que nos pasa algo. Eso es bueno porque habla bien de la exigencia, pero somos la Real, somos personas y puede que haya un día que tengamos un bajón. Veo al equipo maduro, solvente, no le afectan las bajas ni un empate en el 90. Creo que estamos bien, veremos si somos capaces de surfear esa ola de 25 metros, estaría genial" 17:34 "Conociendo al entrenador rival, creo que van a intentar ser ellos mismos. Van a intentar presionar en campo rival y ser agresivos. Aunque juegue fuera de casa lo van a intentar, otra cosa es que nosotros podamos solventar esa presión y se tengan que replegar. Nos tenemos que adaptar y lo estamos haciendo bien. Ellos de primeras van a intentarlo, son un equipo valiente" 17:32 "Yo no paro de intentar evolucionar como entrenador. Estamos haciendo muchas cosas bien, pero creo que todavía podemos mejorar. Tenemos que dar muchos pasos aún. A nivel de defender en bloque bajo tenemos que mejorar. A mí me gusta presionar arriba. Lo que estamos haciendo bien es adaptarnos a las circunstancias" 17:31 Sobre la racha de partidos sin perder: "Estamos surfeando una ola de 14 metros, cuanto más grande sea la ola más fuerte será el golpe, pero yo quiero surfear una ola más grande"

17:30 "A Isak hay que cuidarle, no ha hecho pretemporada, ha estado lesionado... Por eso no juega los partidos enteros. Todos los jugadores saben que están al 100%, porque si no el equipo no da el nivel que yo quiero. Hay que gestionar cargas y minutos, en base a lo que yo veo, decido. Si en el 75 Isak no es capaz de presionar lo quito para que lo haga otro jugador"

17:27 "Al ganar la Copa, nada más acabar. Me viene el presidente todo contento y me dice, 'ahora hay que acabar quintos'. Es el fútbol profesional. Para mí no hay partido más importante que el siguiente" 17:25 "Siempre intentamos jugar, pero depende del rival. Este equipo mantiene la identidad. Siempre tenemos un alto nivel de concentración y técnico. Cuanto más se ajustan los rivales, más cuesta. El equipo madura bien los partidos. No esperamos a la segunda parte, pero el rival también juega. Estamos dando un paso muy importante, el equipo está sabiendo competir en todos los partidos" 17:22 "Lo de Remiro es parte del fútbol. Cuando yo cometo errores me voy a casa y no duermo. él fue muy sincero, hay que agradecérselo. No es fácil ponerse ante los medios y sincerarse de esa manera. El mazazo ya se lo llevó, pero le dije que cuando falla un delantero ante la portería, ese pocas veces pasa una mala noche. Los errores de los porteros y de los centrales marcan mucho, pero son parte del fútbol. Álex al día siguiente ya había cambiado el chip. Está haciendo un grandísimo año, ha mejorado muchísimo" 17:20 Imanol: "Isak ha sido por precaución, ha pasado una mala noche por gastroenteritis. Entendemos que estaba evolucionando bien, pero habrña que esperar como pasa la noche. Con Guevara teníamos dudas ya, tuvo un golpe contra el Atlético de Madrid. Queremos ser precavidos, le han hecho una resonancia, a la espera de los resultados, esperemos que no sea nada grave" 17:18 "No han cambiado la actitud. Saben lo que quieren. Presionan arriba y son agresivos, a pesar de la racha y las bajas intentarán dar continuidad a su juego. Para ellos jugar contra nosotros es algo grande. Espero un partido duro, pero como sucede siempre"

17:17 Imanol: "Nuestra racha se cortará en algún momento y ellos pensarán lo mismo. Eso no cambia nada"

17:16 Imanol: "Mañana tenemos que ganar sí o sí. Aún quedarán dos partidos después pero intentaremos ganar el de mañana primero" 17:15 Imanol: "Guevara tiene problemas en el cuádriceps. Le ha ido a más en el último partido. Mejor que descanse mañana y por eso he metido a Olasagasti" 17:14 Imanol: "Remiro ha dado un paso enorme, lleva una gran temporada y seguro que esto le hace mejor portero" 17:14 Imanol: "Remiro está muy bien. El portero cuando falla se lleva el fallo a casa. Somos profesionales. Yo también cuando cometo un fallo no duermo esa noche" 17:12 Imanol: "Isak ha tenido una pequeña gastroenteritis por eso no ha entrenado. Mikel no está listo todavía, habrá que esperar"

17:12 Turno ahora para Imanol Alguacil.

17:11 "El césped está bien, solo hemos jugado una vez, no se ha levantado mucho" 17:10 "Va a ser un partido muy parecido al de allí. Nos van a exigir mucho, espero un equipo duro, agresivo, pero al final va a depender de nosotros" 17:09 Le Normand: "Veo muy bien a Remiro. Son cosas que pasan en el fútbol. Los porteros, como los centrales, cuando fallamos se ve mucho. El fútbol es eso, acumulación de errores, pero ya ha pasado y hay que pensar en el Sturm Graz" 17:07 Le Normand: "No sabemos cómo viene el Sturm. Es mejor fijarse en lo nuestro. Tenemos que seguir en lo que estamos haciendo y corregir los errores. Tenemos que intentar que la afición se vaya orgullosa de nosotros" 17:06 Le Normand: "Si ganamos dependemos de nosotros quedar primeros. Queremos acabar primeros, no es fácil pero es la idea que tenemos"

17:05 Robin Le Normand: "El equipo sigue con muy buenas sensaciones. Vamos a afrontar el partido como el resto, tenemos que ir a lo nuestro y ser agresivos en los duelos"