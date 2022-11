Sigue en directo el Cazalegas-Real Sociedad con los periodistas de DV

19:44 M. 44. Primer disparo a puerta del Cazalegas tras un error de Aritz. Zubiaurre atrapó el balón sin apuros. 19:41Jon Agirre A poco del descanso el ritmo del partido ha bajado dos o tres marchas. Se acerca la Real, pero tampoco acorrala. Está bien tener paciencia, pero que el 0-2 llegue pronto 19:40Iker Marín Primera gran llegada de Sola al borde del área y ocasión clarísima. Debe repetir Sola esa jugada 19:40 Sigue la Real cercando la meta de Ollero. 19:36Iker Marín Qué bien está aguantando físicamente esta ronda de partidos Rico. Es el único que no rota. 19:33Álvaro Vicente Hoy los partidos se paran cuando hay algún espectador al que hay que atender; antes no se paraban. Eso explica que hoy la sensación que tenemos es que hay sucesos en la grada cada semana.

19:32 Iker Marín ¡Ay Illarra! Qué ocasión más clara, quizás no esperaba que le llegara tan fácil ese balón en área pequeña para su remate de cabeza

19:32Jon Agirre Buen centro de Turrientes, qué pena que tras la peinada de Aritz Illarra no haya podido rematar bien. Otra jugada de estrategia. Que con tantos jugadores no habituales salga lo ensayado habla muy del trabajo que se realiza 19:32 M. 31. Córner al primer palo que peina Aritz e Illarramendi, en área pequeña, cabecea alto con todo a favor. 19:31 El aficionado sale por su propio pie acompañado por los sanitarios y el partido parece que se reanuda. 19:30 Varios sanitarios se encuentran atendiendo al aficionado. 19:30 M. 29. Se detiene el encuentro por un suceso en la grada con un espectador.

19:26 Varios centros de la Real al corazón del área no encuentran rematador.

19:23 M. 22. El meta Ollero evita con los pies que el disparo de Navarro desde dentro del área termine en el fondo de la red. 19:21Jon Agirre Con mucha paciencia la Real, las prisas o el subir una marcha vienen casi exclusivamente de Navarro y especialmente Marin 19:20Imanol Troyano Hay que recordar que hoy no hay VAR, por lo que los árbitros y sus asistentes tendrá que hacer su trabajo sin depender de correcciones desde la sala VOR. 19:16 Se cumple el primer cuarto de hora. Los de Imanol controlan el partido sin problemas. 19:16Imanol Troyano De momento nada sale del guion de partido previsto. La Real domina y hace mucho daño en cuanto se acerca al área rival. Zubiaurre es un mero espectador.

19:15 Paciencia para que llegue el segundo. La técnica y el físico son aliados de la Real

19:14Gaizka Lasa La Real está moviendo bien el balón a pesar de que son esos primeros minutos de partido en el que se podía presumir que el rival iba a hacer una presión infernal. El gol también ayuda y aporta tranquilidad 19:11 M. 11. Disparo de Pablo Marín desde fuera del área que se marcha cerquita del poste. 19:10Jon Agirre Vaya pase de Marin con el exterior. Deja solo a Karrikaburu que no ha acertado con la rosca, una pena. Lo de este chaval es para disfrutar, ojalá la Real lo lleve poco a poco, porque jugador hay 19:10Antxon Blanco Dos bonitos detalles, primero de Turrientes por la banda derecha y ahora de Pablo Marín con ese pase a Karrikaburu al espacio con el exterior. 19:10 M. 9. ¡Perdona Karrikaburu!. Gran balón en profundidad de Marín para el punta de Elizondo que, escorado, supera la salida del meta local pero el balón se marcha junto al poste.

19:10 Qué bien le ha sentado a Pablo Marín la renovación

19:07Jon Agirre Bien Zubiaurre en la salida a los pies del delantero. No es el partido más fácil para debutar y seguro que tiene muchísimas ganas de demostrar que está para lo que haga falta. Importante que en los pequeños detalles ofrezca seguridad a la defensa. Y a la afición 19:05 M. 5. Primera intervención de Zubiaurre que tiene que salir a pies de un rival para hacerse con el balón. 19:05 0-1 y con ganas de más Real. El debut de otro canterano como Zubiaurre, la aportación de un desaparecido Turrientes en los últimos partidos, el ¿primer gol? de Karrikaburu, Pablo Marín... 19:03Antxon Blanco Le pega muy bien Navarro. Es de los jóvenes que mejor está aprovechando los minutos que le da Imanol. 19:03Imanol Troyano Arratsalde on, no ha dado tiempo para sentarse y ya ha marcado Navarro. Buena ocasión de ver hoy a los menos habituales como Turrientes, Zubiaurre, Karrikaburu...

19:03 Álvaro Vicente Inmejorable arranque. La Real toca, toca, toca y gol. El Cazalegas no sé si había tocado el balón.

19:02Iker Marín Como dice siempre Imanol jugando con el escudo de la Real al pecho no hay ni partidos fáciles, ni amistosos que valgan. No hay mejor manera de empezar, 0-1.

19:02 El catalán dispara raso desde el pico del área y el balón entra por el primer palo. No puede comenzar mejor el partido. 19:02Jon Agirre Si antes comentaba lo de decir "aquí estoy", a la primera Robert Navarro demuestra que el sí. 0-1 de un gran zurdazo. Seguro que Imanol estará encantado con el gol, algo de calma 19:02 ¡Goooooooool de Robert Navarro a los 90 segundos de partido! 19:01Antxon Blanco Arratsalde on. Buenas tardes.La Real presenta en su alineación titular a diez jugadores formados en Zubieta. Solo Rico no es canterano

19:00 ¡Comienza el partido en El Prado!¡Arranca la Copa para la Real!

19:00Álvaro Vicente Buenas tardes, arranca el camino que tantas alegrías ha dado últimamente a la Real. Goazen! 18:59 Arratsalde on!!Aupa Real!! 18:59 Mario Melero López será el encargado de dirigir el encuentro. 18:58 Illarramendi, capitán hoy, intercambia el banderín con el capitán local y posa junto a los árbitros. 18:57Jon Agirre Arratsalde on!Vuelve la Copa, competición que con Imanol en el banquillo ha sido muy distinta. En principio partido que debería ser de trámite, con lo cual puede pasar de todo.Cmbios en el once en parte por las bajas. Oportunidad de oro para que muchos jugadores puedan lucirse y demostrar que lucharán por más minutos

18:56 El Cazalegas ha ganado nueve de los diez encuentros que ha disputado. Empató ante el Alovera (1-1) hace siete días.

18:53 Si el equipo txuri urdin supera esta tarde esta primera eliminatoria ante el Cazalegas, entrará el miércoles en el bombo del sorteo de la segunda ronda. 18:51 Después de este partido los futbolistas de la Real dispondrán de 18 días de vacaciones antes de volver al trabajo el próximo 2 de diciembre. 18:50 La Real se ha presentado al partido con diez bajas. Kubo, con permiso del club, se ha ido con su selección, mientras que no han entrado en la convocatoria los lesionados Martin Zubimendi, Carlos Fernández, David Silva, Aihen Muñoz, Ander Barrenetxea, Mohamed-Ali Cho, Mikel Oyarzabal, Sadiq Umar y Martin Merquelanz. 18:48 Acaba de empatar el Real Unión ante el Cádiz por mediación de Nacho Sánchez 18:46 En el día de ayer el Beasain cedió ante el Sporting de Gijón (2-3) en el último minuto de la prórroga, mientras que esta mañana el Eibar ha conseguido su clasificación tras derrotar a Las Rozar por 0-3. El Real Unión está jugando ante el Cádiz, que acaba de marcar al cuarto de hora por mediación de Lucas Pérez (0-1).

18:44 En el banquillo esperan su oportunidad los porteros Remiro y Marrero, además de Merino, Brais, Magunazelaia, Sorloth, Le Normand, Gorosabel, Olasagasti y Pacheco.