Imanol no pudo contar con siete jugadores ayer por diversas circunstancias. Carlos Fernández y Monreal siguen con lesión de larga duración.Rafinha no pudo ser inscrito y Oyarzabal, que estuvo en el palco, estaba sancionado. De la primera plantilla se quedaron fuera Aihen, Gorosabel e Illarramendi. No hubo convocatoria previa. Hoy entrenan a las once y mañana a las cuatro, antes de viajar a Leganés.