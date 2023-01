Siempre ha costado allí

Casi sin darnos cuenta llega el siguiente partido y ahí sigue la Real Sociedad, ganando partidos como si no le costara, con relativa comodidad. Este equipo sigue haciendo camino con la sensación desde fuera de que es un conjunto con mucha pegada arriba y una defensa solvente. En cualquier momento aparece el gol, con Sorloth y Kubo en un gran momento y Oyarzabal que ya demuestra lo gran jugador que es y parece haber olvidado la lesión. En cuanto al centro del campo, puede ser el mejor de la liga. Me cuesta encontrar uno mejor. Quizás el de Pedri, Gavi, Busquets y De Jong en el Barcelona puede competir. Por último, en defensa, no concede prácticamente nada. Puede que gane con resultados cortos, pero la sensación que arroja es de tranquilidad y de que no le incomodan. No me olvido del portero, que salvo cuando arriesga con los pies está teniendo muy buenas actuaciones. Fuera de Gipuzkoa, muchos piensan que el equipo de Imanol puede meter miedo y competir con Barcelona y Real Madrid. Lo noto últimamente porque me llaman a menudo para pedirme opinión al respecto.

Hoy vuelve la liga en un campo complicado que en tiempos pasados se nos ha dado mal. En ese campo pasan cosas. Recuerdo hasta que se llegó a interrumpir un partido porque unos roedores se comieron los cables y dejaron el estadio sin luz. El rayo juega con un 1-4-2-3-1, con un fantástico entrendor como Iraola muy asentado. Tiene jugadores rápidos en banda y un fuera de serie venido a menos como Falcao arriba, que aún conserva el olfato. Con las bajas de Zubimendi y Merino, el equipo tiene que armarse de buen juego y estar atento a los contraataques y la velocidad de algunos futbolistas. Vallecas aprieta porque tiene una grada muy encima y una afición apasionada. Todavía recuerdo el señor del bombo detrás del banquillo. Siempre nos ha costado allí.