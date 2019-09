¿Por qué no siempre así? Análisis La Real demostró ante el Atlético que tiene plan B. Los jugadores se han ganado creer en ellos, pero ahora no pueden bajar la guardia ÁLVARO VICENTE Martes, 17 septiembre 2019, 07:37

Pasan las horas y seguimos levitando después de la exhibición de la Real ante el equipo más incómodo de la Liga. Salimos del Reale Arena hinchados al confirmar que esta bisoña Real puede competir de tú a tú cuando tiene el balón pero también cuando no lo tiene tanto. Ya era hora. Porque ni sé cuántas veces hemos echado en falta en este rincón la incapacidad de la Real para empezar a ganar los partidos en los duelos individuales. La última vez, después de San Mamés. Por eso es lógico que el aficionado se pregunte cómo puede ser que un equipo cambie tanto en quince días.

Es evidente que la Real se empleó con mas intensidad ante el Atlético que en Bilbao, pero si escarbamos, hay algo que va más allá de la energía que los jugadores imprimieron en cada una de las acciones. Está directamente vinculado a la nueva regla que permite que los jugadores puedan recibir dentro del área grande cuando el portero saca de puerta. Antes el balón tenía que salir del área y ahora no es necesario. En San Mamés, el Athletic presionó a los centrales de la Real muy arriba, al borde del área, y la Real no encontró la salida, nunca tuvo confianza para sacar el balón jugado desde atrás. Cada vez que lo intentaba, terminaba perdiendo el balón y fue perdiendo confianza en cada acción. El resultado ya lo conocen: nuestros defensas como flanes y la gente del centro del campo y los delanteros, desaparecidos.

Pero ante el Atlético la cosa cambió. Imanol y sus ayudantes demostraron que habían aprendido la lección de San Mamés y ante la presión alta del Atlético optaron por el juego en largo con Moyá. El portero puso el balón arriba cuando vinieron mal dadas y desde esas posiciones adelantadas, la Real lo bordó. La Real demostró que tiene plan B. Logró algo que pocos equipos consiguen: hizo que los jugadores del Atlético nunca estuvieran cómodos. Así que hoy todo son alabanzas.

Odegaard, bien atado

Me encantó Portu. Es vertical y trabaja como el que más. Januzaj ya se puede poner las pilas.

Me gustó la sobriedad de Monreal y que en el primer partido tuviera la personalidad para reprochar a sus compañeros un remate de cabeza de Koke dentro del área a la salida de un córner.

Qué decir de Oyarzabal. Es uno de los que más va a salir beneficiado de la llegada de Monreal. Todos los movimientos que Oyarzabal hace en el campo tienen sentido. Qué maravilla de jugador. Y Zubeldia, Merino, Aritz, Moyá...

Y, por supuesto, Odegaard. Ahora mis amigos me recuerdan que yo critiqué su fichaje. Y les digo que sí, tienen razón. Una cosa es que no vea la enorme calidad que tiene, el partidazo que se pegó con balón y sin balón, y otra las dudas que me genera traer a un chaval joven cedido sin opción de compra que tapa a jugadores de la cantera como Roberto López.

Me insisten en que lea la letra pequeña de la cesión ahora que la caverna mediática le hace la ola. Preguntas en Madrid y te dicen que legalmente hay opción del Real Madrid de poder repescarlo al acabar el primer año. Preguntas en la Real y te aseguran que la cesión por dos años está bien atada, que no hay nada que temer. Como saben, los dos clubes cerraron una cesión de un año más uno porque la normativa de la Liga impide las cesiones de dos años.

Esto es lo de siempre: el jugador jugará donde él quiera. Si el Madrid le reclama, Odegaard ya buscará la forma de desligarse. Ahora mismo el jugador sabe que está en el sitio ideal, en un equipo que se ajusta como un guante a su estilo de juego y en el que no tiene la presión que podría tener en Madrid. En la Real están encantados con él. No les ha sorprendido su juego, pero sí su disposición al trabajo. Es un currela, discreto. Disfrutemos de él mientras esté aquí.

Máxima exigencia

Así que ahora que hay jugadores, ahora que el club ha hecho un esfuerzo en reforzar el equipo y ha hecho lo imposible hasta remodelar Anoeta, toca que la respuesta del equipo ante el Atlético no sea flor de un día. El aficionado de la Real no se va a conformar con medias tintas. La exigencia va a ser alta porque los jugadores se han encargado de demostrar de lo que son capaces. Les corresponde a ellos no bajar la guardia porque no hace falta recordar que cada vez que lo hacen son vulnerables. Las flores que se han ganado estos días no deben nublarles e Imanol debe hacerles ver desde hoy que los once que salieron de inicio ante el Atlético no son intocables. Otra cosa sería confundirse y volveríamos a tropezar en la misma piedra. Me encantaría ver que en el entrenamiento de hoy Januzaj, Willian José y otros tratan de ganarse el puesto. Es el gran reto de Imanol esta temporada: cómo gestionar la plantilla, tener a todos enchufados. Si lo consigue, el horizonte es positivo.