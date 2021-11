Mikel Oyarzabal se mantiene fuera. El eibartarra, además de la lesión muscular que sufre desde el 15 de octubre, no ha podido entrenarse hoy con el resto de sus compañeros por asuntos personales. Tampoco ha sido citado por Luis Enrique, por lo que su presencia el domingo en El Sadar está prácticamente descartada y ya volvería para la vuelta, es decir, para el partido liguero de casa ante el Valencia el 21 de noviembre.

No obstante, habrá que ver si mañana, en la última sesión previa al encuentro ante los rojillos, el atacante realista salta al campo o no. Los que sí lo han hecho han sido los suplentes de ayer ante el Sturm Graz (1-1) y los no convocados, que han saltado al José Luis Orbegozo para realizar la habitual sesión post-partido que diseña el cuerpo técnico txuri-urdin.

Los de Imanol Alguacil buscarán ante Osasuna (domingo, 18.15 horas) seguir a la cabeza de la Liga. Isak, que disputó los diez últimos minutos ante el Sturm Graz tras superar una gastroenteritis, no debería tener problemas para salir de inicio en El Sadar. Diego Rico, Aritz, Zaldua y Barrenetxea podrían ser las novedades en el once tras estar en el banquillo el pasado jueves en el partido de Europa League ante el Sturm Graz.