Real Sociedad Sergio Canales, la metamorfosis vuelve a Anoeta Canales, ante el Betis. / EFE Regresa como líder del Betis y tras debutar con la absoluta. «Me siento mucho más maduro y fuerte en el campo», confiesa A. V. Jueves, 4 abril 2019, 08:15

Sergio Canales es el fichaje del año en el Betis y uno de los mejores de la Liga. Llegó libre a Heliópolis y su rendimiento está siendo sobresaliente. Su valor se ha quintuplicado. Hoy regresa a Anoeta por segunda vez desde que salió de la Real. Será su partido 150 en Primera desde que debutó con el Racing de Santander en la temporada 2008/09.

En Sevilla ha celebrado goles en las tres competiciones. Le da trabajo a su cuentakilómetros en cada choque y ha asumido la responsabilidad en días importantes. «Desde que debuté, se me veía como jugador técnicamente bueno, que en ciertos momentos podía resolver jugadas, que me asociaba bien con los compañeros», confiesa el jugador. «He dado un paso más en mi carrera, he superado todo y encontrarme bien físicamente me ha dado un plus, me siento mucho más maduro y fuerte en el campo. Y desarrollo otras tareas, defensivamente también me siento cómodo y es importante jugar en diferentes sitios».

Canales llega a Anoeta días después de haber debutado con la absoluta y después de que la prensa deportiva le sitúe en el Real Madrid la próxima temporada.

El exrealista tiene visado exclusivo del entrenador del Betis, Quique Setién, para moverse por todo el campo. Es su mejor apuesta, su mejor experimento. Ha mutado en un jugador diferente, igual pero distinto, al que deslumbró hace una década en el Racing de Santander y lo ha hecho apoyado en una metamorfosis física que le ha hecho crecer exponencialmente en su juego y ser uno de los motores de la sala de máquinas. Tanto que a falta de nueve partidos suma 2.926 minutos en el Betis y ha marcado ocho goles: seis en Liga, uno en Europa League y otro en la Copa, éste el que marcó a la Real en el partido de vuelta en Anoeta y que no celebró.

Canales no escatima elogios a su técnico. «Es un entrenador top de LaLiga. En el momento en el que yo me encontraba entendí que me iba a ayudar a ser mejor futbolista y lo está haciendo. Estoy encantado aquí con el cuerpo técnico. En el Betis me siento bien. Somos un equipo que buscamos mover el balón y al rival en busca de la mejor opción».