«Tenemos sentimientos encontrados»

Uno va y el otro vuelve, pero ambos caminos partieron de Zubieta. Jon Bautista (Errenteria, 1995) y Asier Riesgo (Deba, 1983) cruzan hoy sus trayectorias en Leganés, club al que el destino ha emparejado con la Real Sociedad en dieciseisavos de final de la Copa. Guipuzcoanos y realistas de pro, se enfrentan mañana a «su» equipo. Literalmente en el caso de Bautista, con contrato en vigor con la Real y cedido al conjunto madrileño para encontrar los minutos de los que no iba a disponer en casa. Para Riesgo, la vinculación es puramente afectiva.

Al de Errenteria le resulta más difícil describir la sensación en la previa del duelo copero. «Tengo sentimientos encontrados», descifra de entrada. «Salí cedido a un equipo de una categoría diferente sabiendo que no me iba a enfrentar a mi equipo y ahora, por casualidad o suerte, no sé cómo decirlo, me los encuentro en Copa. ¡Claro que es especial! Ya les pasó a dos compañeros con el Mirandés –Merquelanz y Guridi disputaron la semifinal copera contra la Real– y mira qué coincidencia». Entre un marrón a evitar y una oportunidad apetecible, se siente más cerca de lo segundo. «En el fondo, estoy contento por batirme contra mis excompañeros».

La encrucijada se las trae. «Es que vengo de disfrutar de toda la experiencia del triunfo de Copa con la Real y, de buenas a primeras, ahora me enfrento a ella para eliminarle del torneo. Curiosa coincidencia».

No se lo toma como un asunto de reivindicación personal. «No creo que sea para tanto. Al fin y al cabo, a mí me van a mirar los datos y el rendimiento de todo el año. Sí que es verdad que va a ser una ocasión especial para demostrar en primera persona lo que soy y puedo llegar a ser, pero lo importante es completar una buena temporada».

Jon Bautista

Situación actual Futbolista de la Real Sociedad hasta 2023 y cedido al Leganés.

Trayectoria Sanse (14/17), Real (17/19), KAS Eupen (19/20), Real (20/21) y Leganés.

Este curso 44 minutos con la Real, cuatro partidos con el Leganés antes de lesionarse. Doblete en Copa el 15 de diciembre.

Asier Riesgo

Situación actual Fichado del Girona en septiembre de 2020 y con contrato hasta junio.

Trayectoria Eibar (2002/04), Real (2003/2008), Recreativo (2008/09), Real (2009/10), Osasuna (2010/2015), Eibar (2015/2019), Girona (2019/20).

Este curso 14 titularidades, 13 goles encajados.

Consuela al aficionado realista advirtiendo que «no llego de la mejor manera posible a este partido porque he pasado una lesión que me ha hecho estar dos meses y medio fuera de los terrenos de juego y eso repercute físicamente. Ya estoy metido de lleno en la dinámica del grupo en el trabajo diario y poco a poco voy cogiendo ese tono que me falta. De todas formas, con la motivación y la ilusión que tengo, seguro que estaré a tope mañana».

«Si marco, no lo celebraré»

Aún no se ha hecho con la titularidad, pero el técnico franco-tunecino Mehdi Nafti cuenta con él en Copa. Reapareció tras su larga lesión el 15 de diciembre y marcó dos goles en la última eliminatoria contra la Cultural Leonesa (2-3). «Esperemos que me saque. Yo voy a ir a por todas. Este año mi equipo es el Leganés y tengo que defender la camiseta». Dicho esto, tiene claro que «si marco algún gol, no lo voy a celebrar. La Real es un equipo que me lo ha dado todo desde pequeño. La Real es el equipo de mi vida y no lo celebraría nunca. Algunos amigos ya me han escrito diciendo que desean que marque algún gol pero que pierda el Leganés. Lo normal».

Bautista ha estado entrenándose en verano con casi todos los que tendrá enfrente mañana –llegó a jugar incluso unos minutos en el primer partido de liga en el Camp Nou– pero observa esa circunstancia como «un arma de doble filo. Yo sé cómo juega cada uno pero también ellos saben perfectamente qué tipo de futbolista soy yo y lo que tiendo a hacer».

Lo que para el atacante es una experiencia nueva y un tanto desconcertante, para Riesgo encierra algo más de normalidad. En su ya dilatada trayectoria, al debarra le ha tocado medirse a la Real en tres ocasiones. Concretamente como portero del Eibar. Y no le fue nada mal cuando jugó como local con el aliento de la grada a favor, como lo hará mañana. En la temporada 2015/16, los armeros batieron 2-1 a la Real, a quien en la siguiente campaña volvieron a ganar por 2-0. Riesgo también jugó en Anoeta en la 2015/16, aunque aquella vez el conjunto txuri-urdin ganó al Eibar 2-1 con doblete de Imanol Agirretxe.

Con la serenidad de quien ya va entrando en años, el guardameta guipuzcoano sostiene que «jugar contra la Real siempre es especial, porque he vivido muchos años allí, porque he crecido allí como futbolista. Yo también tengo sentimientos encontrados. Además es una eliminatoria de Copa contra el equipo que ha ganado recientemente el torneo, así que va a ser bonito».

«A intentar disfrutarlo»

El debarra asume que «no tengo nada que demostrar» en un partido en el que muchas miradas se posarán sobre él, y tiene claro cuál será su objetivo: «Intentar disfrutar lo máximo posible. Son jornadas bonitas, que se viven con emoción, a partido único, en un todo o nada... y contra la Real. Bonito». Incide en lo de saborear el momento. «Me pilla en una fase de mi carrera deportiva ya avanzada, así que soy consciente de que me queda cada vez menos. Cuando sabes que te queda poco, intentas disfrutar más cada entrenamiento y cada partido. En ese contexto me pilla el partido de mañana e intentaré aprovecharlo».

En su pueblo no le han dejado de recordar el compromiso que adquiere. «En Deba casi todos son de la Real y he pasado allí unos días por las vacaciones de Navidad, así que los amigos me han estado hablando de la eliminatoria».

Lo que comparten los dos guipuzcoanos del Leganés es el diagnóstico sobre el tipo de partido que se va a ver. Riesgo espera que «ellos lleven la iniciativa porque es un equipo que tiene más calidad y seguramente tendrá el mando del partido en muchos momentos. Nosotros intentaremos sacar nuestras armas y hacerles daño cuando salgamos». En la misma línea, Bautista vaticina que «la Real tenga el balón y probablemente nos vaya a dominar. Tendremos que hacer un partido muy completo, estar muy concentrados y aprovechar las que tengamos».

Los dos guipuzcoanos que juegan en el Leganés forman parte de la historia de la Real pero mañana se cruzarán frontalmente contra ella. De ellos depende, en parte, que el entorno blanquiazul siga soñando con otra mágica edición del torneo del KO o quede apeado del mismo. Los dos desean lo mejor a un club al que brindan su más sincera gratitud pero apelan a su profesionalidad para ir contra sus intereses por un día, aunque sea con sentimientos encontrados.